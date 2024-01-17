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Хендерсон настаивает на переходе в «Аякс» слухи

17 Января 2024 • 03:25 Комментировать
Аякс
...
Валвейк
21.01 18:45

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон намерен воспользоваться возможностью перейти в «Аякс».

Англичанин не смог адаптироваться в Саудовской Аравии, из-за чего, по многочисленным заявлениям различных источников, планирует уже в январе вернуться в Европу. Как сообщает TalkSPORT, 33-летний игрок настаивает на своём переходе в «Аякс». Именно амстердамский клуб считается главным претендентом на бывшего капитана «Ливерпуля», однако «Аль-Иттифак» пока не получал официального предложения.

Джордан Хендерсон провёл 17 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии, четырежды отметившись ассистом. Известно, что «Аль-Иттифак» намерен сохранить хавбека в своих рядах.

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