Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон намерен воспользоваться возможностью перейти в «Аякс».

Англичанин не смог адаптироваться в Саудовской Аравии, из-за чего, по многочисленным заявлениям различных источников, планирует уже в январе вернуться в Европу. Как сообщает TalkSPORT, 33-летний игрок настаивает на своём переходе в «Аякс». Именно амстердамский клуб считается главным претендентом на бывшего капитана «Ливерпуля», однако «Аль-Иттифак» пока не получал официального предложения.

Джордан Хендерсон провёл 17 матчей в нынешнем розыгрыше чемпионата Саудовской Аравии, четырежды отметившись ассистом. Известно, что «Аль-Иттифак» намерен сохранить хавбека в своих рядах.