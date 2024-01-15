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Адвокат – главный тренер сборной Кюрасао официально

15 Января 2024 • 18:33 Комментировать

Знаменитый нидерландский тренер Дик Адвокат официально возглавил экзотическую сборную из КОНКАКАФ – сборную Кюрасао. Ранее сообщалось, что Дик собирается вернуться к тренерской деятельности – так и произошло.

Напомним, что последним местом работы Адвоката до назначения в команду Кюрасао был нидерландский «АДО Ден Хааг». Сейчас почётном гражданину Санкт-Петербурга 76 лет. Адвокат с 2006 по 2009 годы возглавлял питерский «Зенит», а с 2010 по 2012 годы национальную сборную России.

Сборная Кюрасао довольно высоко идёт в рейтинге ФИФА – в первой сотне, на 88-м месте, между командами Гаити и Люксембурга.

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Евро-Футбол.Ру,
Дик Адвокат сборная Кюрасао
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Сегодня, 15 Января
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