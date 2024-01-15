​«Аякс» хочет выкупить Хендерсона – клуб активизировался

«Аякс» активизировал усилия по подписанию полузащитника Джордана Хендерсона. Как сообщает Sky Sports, «Аль-Иттифак» не хочет отпускать 33-летнего англичанина в аренду, поэтому гранд Эредивизие теперь пытается выкупить игрока.

Ранее главный тренер «Аякса» Джон ван’т Схип подтверждал, что клуб ведёт переговоры по трансферу Хендерсона.

Напомним, что за «Аль-Иттифак» Джордан Хендерсон выступает с лета. Очевидно, англичанину не понравилось в Саудовской Аравии, если он хочет уйти уже в ближайшее время.

Добавим, что авторитетный портал Transfermarkt оценивает Хендерсона в 7,5 миллиона евро.