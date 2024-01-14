«Фейеноорд» пропустил почти все удары «НЕК Неймегена» и потерял очки

Пытающийся слишком сильно не отстать от ПСВ «Фейеноорд» в 17-м туре чемпионата Нидерландов принимал «НЕК Неймеген». Джавайро Дилросун открыл счет уже на 17-й минуте. Вскоре отличился Томас Сантьяго Хименес - 2:0. Казалось, роттердамцы должны легко победить, но они умудрились пропустить два гола с двух ударов у соперника за практически полный матч. Дирк Пропер здорово поймал мяч на ногу и с лета вогнал его в сетку. А Магнус Маттссон прицельно зарядил из-за пределов штрафной - 2:2.

«Фейеноорд» остается вторым, отставание от лидера уже 12 очков. Противник - восьмой.Протокол игры