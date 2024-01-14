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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» пропустил почти все удары «НЕК Неймегена» и потерял очки

14 Января 2024 • 20:42 Комментировать
Фейеноорд
2:2
НЕК Неймеген
окончен

Пытающийся слишком сильно не отстать от ПСВ «Фейеноорд» в 17-м туре чемпионата Нидерландов принимал «НЕК Неймеген». Джавайро Дилросун открыл счет уже на 17-й минуте. Вскоре отличился Томас Сантьяго Хименес - 2:0. Казалось, роттердамцы должны легко победить, но они умудрились пропустить два гола с двух ударов у соперника за практически полный матч. Дирк Пропер здорово поймал мяч на ногу и с лета вогнал его в сетку. А Магнус Маттссон прицельно зарядил из-за пределов штрафной  - 2:2.

«Фейеноорд» остается вторым, отставание от лидера уже 12 очков. Противник - восьмой.Протокол игры

 
Фейеноорд2:2НЕК Неймеген
(1:0) Дилросун Джавайро17'  
(2:0) Хименес Сантьяго Томас28'  
  45'Пропер Дирк (2:1)
  53'Маттссон Магнус (2:2)
Бейло ЮстинГертрейда ЛютсхарелТраунер Гернот 63' (Сейер Лео ( 63') Ганцко ДавидХартман Квилиндси 80' (Ван Ден Белт Томас ( 80') Виффер Матс  75'Тимбер Квинтен  27'Дилросун Джавайро 71' (Лингр Ондржей ( 71') Стенгс Келвин 80' (Иванушец Лука ( 80') Пайшао Игор 63' (Ниукоп Барт ( 63') Хименес Сантьяго Томас
Запасные: Лопес МаркосМиламбо АнтониЛампру КостантиносЗекиель ДживайБелен ТомасВелленройтер Тимон
Силлессен ЯсперВан Рой Барт  24' 29' (Ван Вермескеркен Саи ( 29') Сандлер ФилиппНюйтинк БрэмВердонк Калвин  90'Бас Юри 78' (Боргес Санчес Ивандро ( 78') Пропер ДиркГонсалес Роберто 67' (Сано Кадаи ( 67') Маттссон МагнусХансен Сонтье 85' (Росс Матиас ( 85') Огава Коки
Запасные: Руфс РобинЯнсе РейкЛарсен Ларс Олден
14 января. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Нек Неймеген

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19:40
Бесплатная ставка и прогноз на матч Фейеноорд — НЕК Неймеген чемпионата Нидерландов — 14 января 2024
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