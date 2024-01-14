«Фейеноорд» пропустил почти все удары «НЕК Неймегена» и потерял очки

Пытающийся слишком сильно не отстать от ПСВ «Фейеноорд» в 17-м туре чемпионата Нидерландов принимал «НЕК Неймеген». Джавайро Дилросун открыл счет уже на 17-й минуте. Вскоре отличился Томас Сантьяго Хименес - 2:0. Казалось, роттердамцы должны легко победить, но они умудрились пропустить два гола с двух ударов у соперника за практически полный матч. Дирк Пропер здорово поймал мяч на ногу и с лета вогнал его в сетку. А Магнус Маттссон прицельно зарядил из-за пределов штрафной - 2:2.
«Фейеноорд» остается вторым, отставание от лидера уже 12 очков. Противник - восьмой.Протокол игры
|(1:0) Дилросун Джавайро17'
|(2:0) Хименес Сантьяго Томас28'
|45'Пропер Дирк (2:1)
|53'Маттссон Магнус (2:2)
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот63' (Сейер Лео (63') •Ганцко Давид•Хартман Квилиндси80' (Ван Ден Белт Томас (80') •Виффер Матс• 75'Тимбер Квинтен• 27'Дилросун Джавайро71' (Лингр Ондржей (71') •Стенгс Келвин80' (Иванушец Лука (80') •Пайшао Игор63' (Ниукоп Барт (63') •Хименес Сантьяго Томас
Силлессен Яспер•Ван Рой Барт 24'29' (Ван Вермескеркен Саи (29') •Сандлер Филипп•Нюйтинк Брэм•Вердонк Калвин• 90'Бас Юри78' (Боргес Санчес Ивандро (78') •Пропер Дирк•Гонсалес Роберто67' (Сано Кадаи (67') •Маттссон Магнус•Хансен Сонтье85' (Росс Матиас (85') •Огава Коки
Запасные: Руфс Робин•Янсе Рейк•Ларсен Ларс Олден
14 января. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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