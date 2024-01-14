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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Тренер «Аякса» подтвердил переговоры с Хендерсоном

14 Января 2024 • 19:08 Комментировать

Полузащитнику Джордану Хендерсону не понравилось в Саудовской Аравии – англичанин может вернуться в Европу в ближайшее время. Хендерсона связывают со многими клубами, в частности с «Аяксом». Тренер амстердамской команды Джон ван’т Схип подтвердил информацию о переговорном процессе.

«С Хендерсоном ведутся серьёзные переговоры. Ему ещё нужно кое-что решить в Саудовской Аравии. Это может быть хорошая сделка. Нам действительно может пригодиться такой футболист», - сказал специалист ESPN.

Джордану Хендерсону 33 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 7,5 миллиона евро.

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Аякс Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола - зима 2024 Джон ван-т Схип ещё теги
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