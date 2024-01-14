​Тренер «Аякса» подтвердил переговоры с Хендерсоном

Полузащитнику Джордану Хендерсону не понравилось в Саудовской Аравии – англичанин может вернуться в Европу в ближайшее время. Хендерсона связывают со многими клубами, в частности с «Аяксом». Тренер амстердамской команды Джон ван’т Схип подтвердил информацию о переговорном процессе.

«С Хендерсоном ведутся серьёзные переговоры. Ему ещё нужно кое-что решить в Саудовской Аравии. Это может быть хорошая сделка. Нам действительно может пригодиться такой футболист», - сказал специалист ESPN.

Джордану Хендерсону 33 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 7,5 миллиона евро.