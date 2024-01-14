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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» добыл трудовую победу над «Гоу Эхед Иглс»

14 Января 2024 • 18:27 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
2:3
Аякс

В 17-м туре чемпионата Нидерландов играли соседи по таблице, «Гоу Эхед Иглс» и «Аякс». Хозяева в два раза чаще били по воротам, дважды сравнивали счет, но ничего не добились в итоге. В середине первого тайма Стевен Бергвейн вывел на пустые ворота Брайана Бробби. Перед перерывом Виктор Эдвардсен сравнял счет ударом с правой ноги, а Бенджамин Тахирович снова вывел фаворита вперед. На 51-й минуте Кеннет Тейлор запустил мяч в штангу. Йорис Крамер в итоге сравнял счет, пробив головой с нескольких метров. У хозяев были еще моменты, но они пропустили снова, на сей раз важный гол в активе Девайна Ренсха. На 90-й минуте Силла Со запустил мяч в перекладину.

«Аякс» победил со счетом 3:2 и вышел на чистое пятое место, соперник - седьмой.

Протокол игры  
Гоу Эхед Иглс2:3Аякс
  27'Бробби Брайан (0:1)
(1:1) Эдвардсен Виктор44'  
  45'Тахирович Бенджамин (1:2)
(2:2) Крамер Йорис58'  
  72'Ренсх Девайн (2:3)
Де Ланге ЖеффриДейл МатсАмофа Джамал 80' (Батен Тибо ( 80') Крамер ЙорисКюйперс БасЛинторст Эверт 59' (Мартинсен Якоб ( 59') Ромменс ФилиппАдеканье Бобби 80' (Со Силла ( 80') Виллюмссон ВиллюмЭдвардсен ОливерЭдвардсен Виктор
Запасные: Штоккерс ФиннБломме КсандерНаубер ГерритДжеймс ДеанЛьянсана ЭнрикЯнсен СвенМалдер ЭрвинЛука ЭверинкСаатоф Пим
Рамай ДиантРенсх ДевайнШутало Йосип 46' (Медич Яков ( 46'  56') Хато ЙоррельСоса БорнаХлинссон Кристиан  53' 61' (Боргес Карлос ( 61') Тахирович БенджаминТейлор Кеннет 85' (Гуйер Тристан ( 85') Бергёйс СтивенБробби Брайан 77' (Акпом Чуба ( 77') Бергвейн Стевен
Запасные: Гортер ДжейФитц-Джим КиянGabriel MisehouyАвила ГастонКаплан АхметджанРульи ХеронимоМарта АрьяниJulian Brandes
14 января. Стадион "Де Аделарсхорст".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Гоу Эхед Иглс

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