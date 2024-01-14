«Аякс» добыл трудовую победу над «Гоу Эхед Иглс»

В 17-м туре чемпионата Нидерландов играли соседи по таблице, «Гоу Эхед Иглс» и «Аякс». Хозяева в два раза чаще били по воротам, дважды сравнивали счет, но ничего не добились в итоге. В середине первого тайма Стевен Бергвейн вывел на пустые ворота Брайана Бробби. Перед перерывом Виктор Эдвардсен сравнял счет ударом с правой ноги, а Бенджамин Тахирович снова вывел фаворита вперед. На 51-й минуте Кеннет Тейлор запустил мяч в штангу. Йорис Крамер в итоге сравнял счет, пробив головой с нескольких метров. У хозяев были еще моменты, но они пропустили снова, на сей раз важный гол в активе Девайна Ренсха. На 90-й минуте Силла Со запустил мяч в перекладину.

«Аякс» победил со счетом 3:2 и вышел на чистое пятое место, соперник - седьмой.