«Аякс» добыл трудовую победу над «Гоу Эхед Иглс»

В 17-м туре чемпионата Нидерландов играли соседи по таблице, «Гоу Эхед Иглс» и «Аякс». Хозяева в два раза чаще били по воротам, дважды сравнивали счет, но ничего не добились в итоге. В середине первого тайма Стевен Бергвейн вывел на пустые ворота Брайана Бробби. Перед перерывом Виктор Эдвардсен сравнял счет ударом с правой ноги, а Бенджамин Тахирович снова вывел фаворита вперед. На 51-й минуте Кеннет Тейлор запустил мяч в штангу. Йорис Крамер в итоге сравнял счет, пробив головой с нескольких метров. У хозяев были еще моменты, но они пропустили снова, на сей раз важный гол в активе Девайна Ренсха. На 90-й минуте Силла Со запустил мяч в перекладину.
«Аякс» победил со счетом 3:2 и вышел на чистое пятое место, соперник - седьмой.
Протокол игры
|27'Бробби Брайан (0:1)
|(1:1) Эдвардсен Виктор44'
|45'Тахирович Бенджамин (1:2)
|(2:2) Крамер Йорис58'
|72'Ренсх Девайн (2:3)
Де Ланге Жеффри•Дейл Матс•Амофа Джамал80' (Батен Тибо (80') •Крамер Йорис•Кюйперс Бас•Линторст Эверт59' (Мартинсен Якоб (59') •Ромменс Филипп•Адеканье Бобби80' (Со Силла (80') •Виллюмссон Виллюм•Эдвардсен Оливер•Эдвардсен Виктор
Рамай Диант•Ренсх Девайн•Шутало Йосип46' (Медич Яков (46') • 56'Хато Йоррель•Соса Борна•Хлинссон Кристиан 53'61' (Боргес Карлос (61') •Тахирович Бенджамин•Тейлор Кеннет85' (Гуйер Тристан (85') •Бергёйс Стивен•Бробби Брайан77' (Акпом Чуба (77') •Бергвейн Стевен
14 января. Стадион "Де Аделарсхорст".
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