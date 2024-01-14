«Аякс» или «Ювентус»? Назван фаворит на трансфер Хендерсона

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон приближается к возвращению в Европу спустя полгода после ухода из «Ливерпуля». По информации от журналиста Тима ван Дюйна, 33-летний англичанин становится всё ближе к трансферу в амстердамский «Аякс».

Сообщается, что стороны начали переговоры об условиях контракта. Хендерсон хотел бы подписать контракт на полтора года. «Аякс» лидирует в гонке за Джорданом, ведь интерес туринского «Ювентуса» пока нельзя назвать конкретным.

Отметим, что Хендерсон летом подписал с «Аль-Иттифаком» контракт, по которому зарабатывает 40 миллионов евро в год. Ради трансфера в «Аякс» англичанину придётся существенно урезать зарплату.