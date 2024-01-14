Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» или «Ювентус»? Назван фаворит на трансфер Хендерсона

14 Января 2024 • 16:35 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
2:2
Аякс
1 3.70 X 4.15 2 1.85
2-й тайм

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон приближается к возвращению в Европу спустя полгода после ухода из «Ливерпуля». По информации от журналиста Тима ван Дюйна, 33-летний англичанин становится всё ближе к трансферу в амстердамский «Аякс».

Сообщается, что стороны начали переговоры об условиях контракта. Хендерсон хотел бы подписать контракт на полтора года. «Аякс» лидирует в гонке за Джорданом, ведь интерес туринского «Ювентуса» пока нельзя назвать конкретным.

Отметим, что Хендерсон летом подписал с «Аль-Иттифаком» контракт, по которому зарабатывает 40 миллионов евро в год. Ради трансфера в «Аякс» англичанину придётся существенно урезать зарплату.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ювентус Джордан Хендерсон Аль-Иттифак трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

13 Января
15:08
Надёжная ставка и прогноз на матч Гоу Эхед Иглс — Аякс чемпионата Нидерландов — 14 января 2024
09 Января
16:13
«Аякс» заинтересован в трансфере экс-капитана «Ливерпуля»
04 Января
16:08
«Арсенал» нацелился на 17-летнего защитника «Аякса»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГОУ ЭХЕД ИГЛС АЯКС
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​«Спартак» решил судьбу Мозеса Салах решил, где продолжит карьеру «Барселона» готовит громкий трансфер за 80 миллионов евро «Зенит» приобрёл двух полузащитников, «Локомотив» забрал главного таланта России, а в Ростов едут Роналдо и Глушаков: главные трансферы недели Тер Штеген и Кунде могут уйти из «Барселоны» в другой топ-клуб В «Реале» хорошая новость перед финалом с «Барселоной» Хави рассказал, что думает об Анчелотти «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» Салах, Мане или Дрогба: назван лучший африканец в истории футбола «Спартак» рассказал Абаскалю о будущем, в «Реале» скандал из-за Мбаппе, а «Барселона» купит самого крутого нападающего – в главных слухах недели
«Барселона» пропустила два гола от «Барбастро», но всё же прошла дальше ​Холанн перейдёт в «Барселону» «Барселона» затратила минимум усилий на «Осасуну» и в финале Суперкубка Испании сыграет против вымотанного «Реала» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 ​Умер легендарный Беккенбауэр «Салернитана» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ювентус» на 90-й минуте вырвал победу над худшей командой Серии А ​«Реал» сыграет с «Атлетико»: Результаты жеребьёвки Кубка Испании Автогол решил исход топ-матча: «Ливерпуль» победил в Лондоне и выбил «Арсенал» из Кубка Англии Россию могут допустить к международным соревнованиям в следующем сезоне
Соболенко отдала только один гейм сопернице на старте Australian Open «Металлург» легко разобрался со «Спартаком» в КХЛ Селиваненко: Не понимаю удивления тому, что у Рублёва в первом круге выдался такой упорный матч Большунов выиграл скиатлон на пятом этапе Кубка России Ольховский объяснил, как Рублёв вырвал победу у 78-й ракетки мира в первом круге Australian Open «Адмирал» дома уверенно расправился с «Сибирью» «Вашингтон» в волевом стиле обыграл «Рейнджерс», Кузнецов отметился ассистом «Локомотив-Кубань» неожиданно переиграл ЦСКА Касаткина проиграла Остапенко в финале турнира в Аделаиде «Авангард» в гостях справился с «Амуром» и одержал пятую победу кряду
Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Волендам Волендам
Алмере Сити Алмере Сити
0
1
2.42 3.40 2.75
Видео
75 мин
Витесс Витесс
Утрехт Утрехт
0
0
2.60 3.55 2.47
Видео
75 мин
Гоу Эхед Иглс Гоу Эхед Иглс
Аякс Аякс
2
2
3.50 3.55 1.99
Видео
14.01.24 в 18:45
Фейеноорд Фейеноорд
НЕК Неймеген НЕК Неймеген
1.26 5.40 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Января
16:35 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» или «Ювентус»? Назван фаворит на трансфер Хендерсона
06:49 · Нидерланды. Эредивизие
Люк де Йонг вошёл в десятку лучших снайперов в истории Эредивизии
06:45 · Нидерланды. Эредивизие
​ПСВ повторил абсолютный рекорд чемпионата Нидерландов
04:36 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» - новый наиболее реальный претендент на услуги Хендерсона
00:56 · Нидерланды. Эредивизие
Хет-трик де Йонга принёс ПСВ 17-ю победу в 17 матчах
13 Января
19:44 · Нидерланды. Эредивизие
«АЗ Алкмаар» подпишет полузащитника «Партизана» Белича слухи
09:23 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «ПСЖ» сразятся за футболиста с ценником 45 миллионов евро
12 Января
19:26 · Нидерланды. Эредивизие
​«Атлетико» тоже нужен бомбардир «Фейеноорда»
13:32 · Англия. Премьер-лига
Хименес заинтересовал лондонский клуб
11 Января
19:58 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг хочет подписать в «Манчестер Юнайтед» ещё одного экс-игрока «Аякса»
10 Января
09:01 · Нидерланды. Эредивизие
ФИФА вынесла суровое наказание Овермарсу из-за секс-скандала
09 Января
16:13 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» заинтересован в трансфере экс-капитана «Ливерпуля»
08 Января
20:44 · Англия. Премьер-лига
​ПСВ вступил в переговоры с «Манчестер Юнайтед» по вингеру
06 Января
23:35 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Футболисты - не та публика, которая блещет разумом»
17:46 · Англия. Премьер-лига
​Бергвейн может вернуться в АПЛ
Все новости
Рекомендуем