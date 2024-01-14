Люк де Йонг вошёл в десятку лучших снайперов в истории Эредивизии

В Нидерландах возобновился чемпионат страны, и в семнадцатом туре ПСВ обыграл со счетом 3:1 «Эксельсиор». Два гола забил бывший нападающий «Севильи» и «Барселоны» Люк де Йонг. Для него они стали 162-м и 163-м за всю историю выступлений в высшей лиге чемпионата Нидерландов.

Дубль позволил де Йонгу ворваться в десятку лучших снайперов за всю историю Эредивизии - на десятое место, разумеется. Впрочем, у него есть большие шансы улучшить свою позицию в иерархии, ведь заканчивать карьеру рослый форвард пока не собирается.

В следующем матче яемпионата ПСВ сыграет в гостях с «Утрехтом».