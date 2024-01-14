​ПСВ повторил абсолютный рекорд чемпионата Нидерландов

В Нидерландах возобновился чемпионат страны, и в семнадцатом туре ПСВ обыграл со счетом 3:1 «Эксельсиор». Это была уже семнадцатая победа кряду для «крестьян» с начала чемпионата, что стало повторением абсолютного рекорда высшей лиги чемпионата Нидерландов.

Причем предыдущий рекорд также был установлен ПСВ в сезоне 1987\1988 - тогда команда была самой сильной не только во внутреннем чемпионате, но и в Европе вообще, выиграв в 1988 году Кубок чемпионов.

В следующем матче ПСВ сыграет в гостях с «Утрехтом», имея шанс обновить один из самых впечатляющих рекордов Эредивизии.