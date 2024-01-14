«Аякс» - новый наиболее реальный претендент на услуги Хендерсона

Опытный 33-летний защитник Джордан Хендерсон, сделавший немало славных дел для «Ливерпуля», не прижился в саудовском чемпионате и теперь хочет обратно в Европу. И, если еще утром его считали будущим игроком «Ювентуса», то сейчас английское издание The Mirror сообщает, что на «поул-позицию» в борьбе за услуги Хендерсона вышел не кто иной, как амстердамский «Аякс», обычно делающий ставку на молодежь.

Глубокий кризис, в котором пребывает клуб, заставил его руководство пересмотреть приоритеты - и Хендерсон может помочь спасти сезон.

Сейчас «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.