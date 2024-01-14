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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» - новый наиболее реальный претендент на услуги Хендерсона

14 Января 2024 • 04:36 Комментировать

Опытный 33-летний защитник Джордан Хендерсон, сделавший немало славных дел для «Ливерпуля», не прижился в саудовском чемпионате и теперь хочет обратно в Европу. И, если еще утром его считали будущим игроком «Ювентуса», то сейчас английское издание The Mirror сообщает, что на «поул-позицию» в борьбе за услуги Хендерсона вышел не кто иной, как амстердамский «Аякс», обычно делающий ставку на молодежь.

Глубокий кризис, в котором пребывает клуб, заставил его руководство пересмотреть приоритеты - и Хендерсон может помочь спасти сезон.  

Сейчас «Аякс» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Джордан Хендерсон
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