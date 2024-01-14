Хет-трик де Йонга принёс ПСВ 17-ю победу в 17 матчах

В 17-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал одного из аутсайдеров, «Эксельсиор». Гус Тиль упустил супершанс в дебюте, а вот Люк де Йонг в одной из атак легко добил мяч после спасения от голкипера. Он же вскоре прицельно пробил головой и удвоил счет. На 33-й минуте Тиль отправил мяч в сетку ворот, но ВАР показал, что там был офсайд. После перерыва Малик Тильман всерьез проверил вратаря, а Жоан Бакайоко не попал в створ. На 69-й минуте де Йонг подправил мяч в сетку после удара Андре Рамальо - 3:0. Гости ответили голом престижа.
У ПСВ 17-я победа подряд со старта сезона и отрыв от второго места в 13 очков.
Протокол игры
|(1:0) Де Йонг Люк13'
|(2:0) Де Йонг Люк17'
|(3:0) Де Йонг Люк69'
|82'Санчес-Фернандес Деренсили (3:1)
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре•Боскальи Оливье•Дест Серджиньо•Тиль Гус84' (Бабади Исаак (84') •Веерман Йоэй•Схаутен Йерди84' (Ван Анхольт Патрик (84') •Бакайоко Жоан77' (Вертессен Йорбе (77') •Де Йонг Люк76' (Ланг Ноа (76') •Тильман Малик76' (Пепи Рикардо (76')
Ван Гассел Стейн•Хореман Сибе•Ньивпорт Свен•Эль-Яакуби Редуан83' (Бенита Мимеирхель (83') •Загре Артур77' (Санчес-Фернандес Деренсили (77') •Гаудмейн Кензо•Науйокс Ноа•Бас Юлиан70' (Аграфиотис Николас (70') •Лампру Лазарос70' (Удденес Оскар (70') •Пэрротт Трой•Дриауех Каухайб77' (Смеулерс Ян (77')
Запасные: Cedric Hatenboer•Алблас Норберт•Siem de Moes
13 января. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
Бан пользователя