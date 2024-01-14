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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Хет-трик де Йонга принёс ПСВ 17-ю победу в 17 матчах

14 Января 2024 • 00:56 Комментировать
ПСВ
3:1
Эксельсиор
окончен

В 17-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал одного из аутсайдеров, «Эксельсиор». Гус Тиль упустил супершанс в дебюте, а вот Люк де Йонг в одной из атак легко добил мяч после спасения от  голкипера.  Он же вскоре прицельно пробил головой и удвоил счет. На 33-й минуте Тиль отправил мяч в сетку ворот, но ВАР показал, что там был офсайд. После перерыва Малик Тильман всерьез проверил вратаря, а Жоан Бакайоко не попал в створ. На 69-й минуте де Йонг подправил мяч в сетку после удара Андре Рамальо - 3:0. Гости ответили голом престижа.

У ПСВ 17-я победа подряд со старта сезона и отрыв от второго места в 13 очков.

Протокол игры  
ПСВ3:1Эксельсиор
(1:0) Де Йонг Люк13'  
(2:0) Де Йонг Люк17'  
(3:0) Де Йонг Люк69'  
  82'Санчес-Фернандес Деренсили (3:1)
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо АндреБоскальи ОливьеДест СерджиньоТиль Гус 84' (Бабади Исаак ( 84') Веерман ЙоэйСхаутен Йерди 84' (Ван Анхольт Патрик ( 84') Бакайоко Жоан 77' (Вертессен Йорбе ( 77') Де Йонг Люк 76' (Ланг Ноа ( 76') Тильман Малик 76' (Пепи Рикардо ( 76')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойЛэнд ТайгоСамбо ШурандиОбиспо АрмандоЖуниор Мауро
Ван Гассел СтейнХореман СибеНьивпорт СвенЭль-Яакуби Редуан 83' (Бенита Мимеирхель ( 83') Загре Артур 77' (Санчес-Фернандес Деренсили ( 77') Гаудмейн КензоНауйокс НоаБас Юлиан 70' (Аграфиотис Николас ( 70') Лампру Лазарос 70' (Удденес Оскар ( 70') Пэрротт ТройДриауех Каухайб 77' (Смеулерс Ян ( 77')
Запасные: Cedric HatenboerАлблас НорбертSiem de Moes
13 января. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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