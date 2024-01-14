Хет-трик де Йонга принёс ПСВ 17-ю победу в 17 матчах

В 17-м туре чемпионата Нидерландов ПСВ принимал одного из аутсайдеров, «Эксельсиор». Гус Тиль упустил супершанс в дебюте, а вот Люк де Йонг в одной из атак легко добил мяч после спасения от голкипера. Он же вскоре прицельно пробил головой и удвоил счет. На 33-й минуте Тиль отправил мяч в сетку ворот, но ВАР показал, что там был офсайд. После перерыва Малик Тильман всерьез проверил вратаря, а Жоан Бакайоко не попал в створ. На 69-й минуте де Йонг подправил мяч в сетку после удара Андре Рамальо - 3:0. Гости ответили голом престижа.

У ПСВ 17-я победа подряд со старта сезона и отрыв от второго места в 13 очков.