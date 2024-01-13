«Аз Алкмаар» заинтересован в покупке полузащитника сербского «Партизана» Кристияна Белича, об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.

Как отмечает источник, переговоры находятся в завершающей стадии, а медицинский осмотр должен пройти на следующей неделе. Сумма трансфера составит четыре миллиона евро.

Контракт опорного полузащитника с сербской командой рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне Белич принял участие в 23 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и шесть результативными передачами партнёрам по команде.