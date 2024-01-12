​«Атлетико» тоже нужен бомбардир «Фейеноорда»

«Атлетико» входит в список клубов, которые проявляют интерес к нападающему «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

Хименеса на своих радарах держат многие – «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси», «Интер», «Барселона» и «Реал». В последнее время активизировался и «Вест Хэм». В Англии пишут о том, что Хименес готов уйти из «Фейеноорда», но он хочет оказаться там, где точно будет играть в основном составе.

В 22 матчах сезона 2023/2024 Сантьяго Хименес забил 20 голов и отдал пять голевых передач на партнёров. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего мексиканца в 50 миллионов евро.