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​«Атлетико» тоже нужен бомбардир «Фейеноорда»

12 Января 2024 • 19:26 Комментировать

«Атлетико» входит в список клубов, которые проявляют интерес к нападающему «Фейеноорда» Сантьяго Хименесу. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichajes.

Хименеса на своих радарах держат многие – «Тоттенхэм», «Арсенал», «Челси», «Интер», «Барселона» и «Реал». В последнее время активизировался и «Вест Хэм». В Англии пишут о том, что Хименес готов уйти из «Фейеноорда», но он хочет оказаться там, где точно будет играть в основном составе.

В 22 матчах сезона 2023/2024 Сантьяго Хименес забил 20 голов и отдал пять голевых передач на партнёров. Эксперты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 22-летнего мексиканца в 50 миллионов евро.

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