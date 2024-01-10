ФИФА вынесла суровое наказание Овермарсу из-за секс-скандала

ФИФА вынесла решение по делу бывшего нидерландского футболиста, а ныне функционера Марка Овермарса.

Как информирует NRC, Международная федерация футбола приняла решение отстранить бывшего спортивного директора «Аякса» на один год. В сообщении подчеркивается, что санкции в отношении Овермарса будут действовать по всему миру.

Зимой 2022 года «Аякс» выгнал Марка из-за того, что функционер отправлял одной из сотрудниц снимки мужского полового органа. Нидерландец работал в структуре амстердамского топ-клуба с 2012 года. Весной 2022 года Овермарс перешел на работу в «Антверпен», где занимал пост спортивного директора.