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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ФИФА вынесла суровое наказание Овермарсу из-за секс-скандала

10 Января 2024 • 09:01 Комментировать

ФИФА вынесла решение по делу бывшего нидерландского футболиста, а ныне функционера Марка Овермарса.

Как информирует NRC, Международная федерация футбола приняла решение отстранить бывшего спортивного директора «Аякса» на один год. В сообщении подчеркивается, что санкции в отношении Овермарса будут действовать по всему миру.

Зимой 2022 года «Аякс» выгнал Марка из-за того, что функционер отправлял одной из сотрудниц снимки мужского полового органа. Нидерландец работал в структуре амстердамского топ-клуба с 2012 года. Весной 2022 года Овермарс перешел на работу в «Антверпен», где занимал пост спортивного директора.

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ФИФА Марк Овермарс
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Сегодня, 10 Января
09:01 · Нидерланды. Эредивизие
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