«Аякс» заинтересован в трансфере экс-капитана «Ливерпуля»

Амстердамский «Аякс» проявляет интерес к полузащитнику «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, если клуб из Саудовской Аравии согласится отпустить англичанина в январе, «Аякс» попытается выиграть гонку за Джорданом.

Ранее стало известно, что Хендерсон остался разочарован своим переездом в Саудовскую Аравию. Джордану не нравится климат страны. Даже огромная зарплата не убеждает англичанина остаться.

Бывший капитан «Ливерпуля» покинул мерсисайдцев минувшим летом. Ранее Хендерсона также связывали с трансфером в шотландский «Селтик».