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«Аякс» заинтересован в трансфере экс-капитана «Ливерпуля»

09 Января 2024 • 16:13 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
...
Аякс
14.01 16:30

Амстердамский «Аякс» проявляет интерес к полузащитнику «Аль-Иттифака» Джордана Хендерсона. По информации от журналиста Фабрицио Романо, если клуб из Саудовской Аравии согласится отпустить англичанина в январе, «Аякс» попытается выиграть гонку за Джорданом.

Ранее стало известно, что Хендерсон остался разочарован своим переездом в Саудовскую Аравию. Джордану не нравится климат страны. Даже огромная зарплата не убеждает англичанина остаться.

Бывший капитан «Ливерпуля» покинул мерсисайдцев минувшим летом. Ранее Хендерсона также связывали с трансфером в шотландский «Селтик».

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