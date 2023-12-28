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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Рульи хочет покинуть «Аякс» в январе слухи

28 Декабря 2023 • 22:07 Комментировать

Аргентинский вратарь «Аякса» Херонимо Рулли намерен покинуть амстердамский клуб спустя год после переезда в столицу Нидерландов.

По информации VI, игрок подал заявку на трансфер из клуба, поскольку его не устраивает статус второго вратаря на «Йохан Кройф Арене». Сообщается, что голкипер хочет уйти уже в этом январе. Руководство «Аякса» готово к продаже футболиста, если поступит хорошее предложение.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 31-летнего чемпиона мира в восемь миллионов евро. В нынешнем сезоне Рульи провёл лишь один матч.

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