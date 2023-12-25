​Студенты выиграли 11 тысяч евро на неудаче «Аякса» в Кубке Нидерландов

Мы уже сообщали о позоре, пережитом «Аяксом» в Утрехте, где амстердамцы уступили команде четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов и покинули Кубок страны. Как оказалось, неудача «Аякса» осчастливила троих студентов, друзей Тима Пьетерса, автора дубля в ворота «Аякса».

Они поставили по 5 евро каждый на то, что их друг забьет в матче - а он не просто забил, но и еще сделал это дважды. А ставка на то, что Пьетерс забьет, была не менее 751 к одному. Так что три пятака евро обернулись сенсационным выигрышем в одиннадцать тысяч евро. Согласитесь, неплохо для студентов, даже нидерландских!