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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Студенты выиграли 11 тысяч евро на неудаче «Аякса» в Кубке Нидерландов

25 Декабря 2023 • 03:35 Комментировать

Мы уже сообщали о позоре, пережитом «Аяксом» в Утрехте, где амстердамцы уступили команде четвертого дивизиона чемпионата Нидерландов и покинули Кубок страны. Как оказалось, неудача «Аякса» осчастливила троих студентов, друзей Тима Пьетерса, автора дубля в ворота «Аякса».

Они поставили по 5 евро каждый на то, что их друг забьет в матче - а он не просто забил, но и еще сделал это дважды. А ставка на то, что Пьетерс забьет, была не менее 751 к одному. Так что три пятака евро обернулись сенсационным выигрышем в одиннадцать тысяч евро. Согласитесь, неплохо для студентов,  даже нидерландских!


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Аякс Эркулес
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