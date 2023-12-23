​Амстердамский «Аякс» вернул своим фанатам деньги после унизительного поражения в Кубке

В тот момент, когда показалось, что дела «Аякса» потихоньку начинают налаживаться, команда проиграла в Кубке Нидерландов клубу из четвертого дивизиона - «Эркулесу» из Утрехта, что в 40 километрах от Амстердама.

Это стало тяжелым ударом по имиджу клуба - настолько, что стремясь спасти лицо, руководство клуба приняло решение компенсировать 325 поклонникам клуба, выехавшим поддержать команду в Утрехт, все затраты. Слабое утешение, когда выплачивать надо, пожалуй, за весь провальный сезон.

Напомним, что «Аякс» двадцать раз выигрывал Кубок Нидерландов, в последний раз это было в 2021 году.