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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Амстердамский «Аякс» вернул своим фанатам деньги после унизительного поражения в Кубке

23 Декабря 2023 • 15:47 Комментировать

В тот момент, когда показалось, что дела «Аякса» потихоньку начинают налаживаться, команда проиграла в Кубке Нидерландов клубу из четвертого дивизиона - «Эркулесу» из Утрехта, что в 40 километрах от Амстердама.

Это стало тяжелым ударом по имиджу клуба - настолько, что стремясь спасти лицо, руководство клуба приняло решение компенсировать 325 поклонникам клуба, выехавшим поддержать команду в Утрехт, все затраты. Слабое утешение, когда выплачивать надо, пожалуй, за весь провальный сезон.

Напомним, что «Аякс» двадцать раз выигрывал Кубок Нидерландов, в последний раз это было в 2021 году.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс
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