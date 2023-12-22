Матч второго раунда Кубка Нидерландов между ПСВ и «Твенте» отменён из-за погодных условий. Об этом официально сообщила пресс-служба эйндховенского клуба в соцсетях. Новая дата игры будет объявлена в ближайшие сроки, заявили в ПСВ.

Прямо сейчас в Эйндховене идёт сильнейший ливень при ветре в семь метров в секунду. По прогнозам синоптиков, осадки не прекратятся в ближайшие два часа. А судя по кадрам с арены ПСВ, прямо на стадионе начали появляться огромные лужи - затопило пространство между футбольным полем и выходом на него.

Оба клуба в четверг должны были начать свой кубковый путь в турнире.