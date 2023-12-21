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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» проиграл 14 матчей в 2023 году – хуже было только 59 лет назад

21 Декабря 2023 • 23:12 Комментировать
УСВ Геркулес
3:2
Аякс

Амстердамский «Аякс» катастрофически провёл 2023 год.

Команда провалила первую половину сезона в чемпионате, расположившись на пятом месте и давно лишившись всяких надежд на чемпионство, а завершила год сенсационным поражением от любительского «Геркулеса» (2:3) в Кубке Нидерландов. На счету «Аякса» 14 поражений с начала 2023 года – второй худший показатель в клубной истории (с момента появления в Нидерландах профессионального футбола в 1954 году). Лишь однажды – в 1964 году – амстердамцы проигрывали ещё чаще (17 раз).

Свой следующий матч «Аякс» проведёт уже в январе – соперником будет «Гоу Эхед Иглс».

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс

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