Беды «Аякса» продолжаются: команда впервые в истории уступила любителям в Кубке Нидерландов

Амстердамский «Аякс» завершил выступление в Кубке Нидерландов, сенсационно проиграв любительской команде.

Поражение столичному гранду нанёс «УСВ Геркулес» – 3:2. «Аякс» уступал со счётом 0:2 вплоть до 83-й минуты, после чего нашёл в себе силы быстро отыграться, но в компенсированное время хозяева поля всё же вырвали победу. По данным Opta, это первый в истории случай, когда «Аякс» вылетел из Кубка Нидерландов от любительского коллектива. В предыдущих 29 случаях «аяксиды» неизменно брали верх над соперниками такого ранга.

Напомним, что в чемпионате страны «Аякс» также не блещет: команда занимает лишь пятую строчку, на 23 очка отставая от лидирующего ПСВ.