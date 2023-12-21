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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» вылетел из Кубка, пропустив три гола от любителей

21 Декабря 2023 • 22:43 Комментировать
УСВ Геркулес
3:2
Аякс
окончен

В 1/16 финала Кубка Нидерландов «Аякс» играл в гостях у «Геркулеса», любительского клуба из Утрехта. Тим Питерс забил по голу в середине каждого тайма, и в воздухе запахло сенсацией. Фаворит в этой паре начал забивать в самой концовке - Брайан Бробби и Чуба Акпом отыграли два мяча. Но на 90-й минуте Матс Гротенберг вырвал победу для «Геркулеса» - 3:2.

Протокол игры  
УСВ Геркулес3:2Аякс
(1:0) Питерс Тим16'  
(2:0) Питерс Тим66'  
  84'Бробби Брайан (2:1)
  89'Акпом Чуба (2:2)
(3:2) Mats Grotenbreg90'  
21 декабря.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Геркулес

Новости по матчу

Сегодня, 21 Декабря
22:43
«Аякс» вылетел из Кубка, пропустив три гола от любителей
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