«Аякс» вылетел из Кубка, пропустив три гола от любителей

В 1/16 финала Кубка Нидерландов «Аякс» играл в гостях у «Геркулеса», любительского клуба из Утрехта. Тим Питерс забил по голу в середине каждого тайма, и в воздухе запахло сенсацией. Фаворит в этой паре начал забивать в самой концовке - Брайан Бробби и Чуба Акпом отыграли два мяча. Но на 90-й минуте Матс Гротенберг вырвал победу для «Геркулеса» - 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Питерс Тим16'
|(2:0) Питерс Тим66'
|84'Бробби Брайан (2:1)
|89'Акпом Чуба (2:2)
|(3:2) Mats Grotenbreg90'
21 декабря.
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