«Аякс» вылетел из Кубка, пропустив три гола от любителей

В 1/16 финала Кубка Нидерландов «Аякс» играл в гостях у «Геркулеса», любительского клуба из Утрехта. Тим Питерс забил по голу в середине каждого тайма, и в воздухе запахло сенсацией. Фаворит в этой паре начал забивать в самой концовке - Брайан Бробби и Чуба Акпом отыграли два мяча. Но на 90-й минуте Матс Гротенберг вырвал победу для «Геркулеса» - 3:2.