ПСВ забил 4 мяча «АЗ Алкмаару» и выиграл 16-й матч подряд

В 16-м туре чемпионата Нидерландов невероятный ПСВ гостил у «АЗ Алкмаара», претендента на попадание в тройку лучших команд. Несмотря на силу соперника, лидер сделал счет разгромным за 15 минут матча. Люк де Йонг реализовал пенальти, а вскоре ассистировал Исмаэлю Сайбари. Серджиньо Дест стал автором третьего гола. После перерыва де Йонг оформил дубль, отправив мяч в сетку ударом головой.

4:0, ПСВ выиграл 16-й матч из 16, соперник идет четвертым.