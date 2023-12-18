ПСВ забил 4 мяча «АЗ Алкмаару» и выиграл 16-й матч подряд

В 16-м туре чемпионата Нидерландов невероятный ПСВ гостил у «АЗ Алкмаара», претендента на попадание в тройку лучших команд. Несмотря на силу соперника, лидер сделал счет разгромным за 15 минут матча. Люк де Йонг реализовал пенальти, а вскоре ассистировал Исмаэлю Сайбари. Серджиньо Дест стал автором третьего гола. После перерыва де Йонг оформил дубль, отправив мяч в сетку ударом головой.
4:0, ПСВ выиграл 16-й матч из 16, соперник идет четвертым.
Протокол игры
|9'Де Йонг Люк (0:1)
|11'Сайбари Исмаэль (0:2)
|16'Дест Серджиньо (0:3)
|58'Де Йонг Люк (0:4)
Верхюлст Хоби•Сугавара Юкинари•Базур Рихедли•Инди Мартинс•Мёллер Вольфе Давид66' (Касиус Денсо (66') •Класи Йорди•Данташ Тьягу36' (Садик Ибраим (36') •Поку Эрнест36' (Де Вит Дани (36') •Михайлович Джордже36' (Гаудмейн Кензо (36') • 77'Ван Боммел Рубен 45'62' (Ван Бредероде Мирон (62') •Павлидис Вангелис
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Схаутен Йерди69' (Пепи Рикардо (69') •Боскальи Оливье85' (Самбо Шуранди (85') •Дест Серджиньо•Тиль Гус•Веерман Йоэй•Сайбари Исмаэль74' (Ван Анхольт Патрик (74') •Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк69' (Рамальо Андре (69') •Тильман Малик69' (Вертессен Йорбе (69')
Запасные: Дроммел Йоэл•Ватерман Бой•Лосано Ирвинг•Жуниор Мауро
17 декабря. Стадион "АФАС" (Алкмаар).
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