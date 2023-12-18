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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ забил 4 мяча «АЗ Алкмаару» и выиграл 16-й матч подряд

18 Декабря 2023 • 00:00 Комментировать
АЗ Алкмаар
0:4
ПСВ
окончен

В 16-м туре чемпионата Нидерландов невероятный ПСВ гостил у «АЗ Алкмаара», претендента на попадание в тройку лучших команд. Несмотря на силу соперника, лидер сделал счет разгромным за 15 минут матча. Люк де Йонг реализовал пенальти, а вскоре ассистировал Исмаэлю Сайбари. Серджиньо Дест стал автором третьего гола. После перерыва де Йонг оформил дубль, отправив мяч в сетку ударом головой.

4:0, ПСВ выиграл 16-й матч из 16, соперник идет четвертым.

Протокол игры  
АЗ Алкмаар0:4ПСВ
  9'Де Йонг Люк (0:1)
  11'Сайбари Исмаэль (0:2)
  16'Дест Серджиньо (0:3)
  58'Де Йонг Люк (0:4)
Верхюлст ХобиСугавара ЮкинариБазур РихедлиИнди МартинсМёллер Вольфе Давид 66' (Касиус Денсо ( 66') Класи ЙордиДанташ Тьягу 36' (Садик Ибраим ( 36') Поку Эрнест 36' (Де Вит Дани ( 36') Михайлович Джордже 36' (Гаудмейн Кензо ( 36'  77') Ван Боммел Рубен  45' 62' (Ван Бредероде Мирон ( 62') Павлидис Вангелис
Запасные: Одгор ЙенсКюйстен ТристанПенетра АлешандреГус ВаутерАддай ДжейденKiyani Zeggen
Бенитес ВальтерТезе ДжорданСхаутен Йерди 69' (Пепи Рикардо ( 69') Боскальи Оливье 85' (Самбо Шуранди ( 85') Дест СерджиньоТиль ГусВеерман ЙоэйСайбари Исмаэль 74' (Ван Анхольт Патрик ( 74') Бакайоко ЖоанДе Йонг Люк 69' (Рамальо Андре ( 69') Тильман Малик 69' (Вертессен Йорбе ( 69')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойЛосано ИрвингЖуниор Мауро
17 декабря. Стадион "АФАС" (Алкмаар).

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ АЗ Алкмаар

Новости по матчу

16 Декабря
17:49
Актуальная ставка и прогноз на матч АЗ Алкмаар – ПСВ чемпионата Нидерландов – 17 декабря 2023
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