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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Эффектный гол в концовке прервал победную серию «Аякса»

17 Декабря 2023 • 20:43 Комментировать
Аякс
2:2
ПЕК Зволле
окончен

«Аякс» продолжает удивлять в текущем сезоне. За чередой поражений, последним местом в таблице и тренерской рокировкой последовала серия удачных результатов. Сегодня столичная команда играла дома против «ПЕК Зволле» и едва не выиграла в пятый раз подряд. На стыке таймов Брайан Бробби оформил дубль. Леннарт Тай вернул интригу в игру на 60-й минуте. Перед  финальным свистком Тай в падении ножницами вколотил мяч в сетку, чудо-гол и 2:2.

«Аякс» продолжает преследование топ-четверки команд, соперник - 11-й.

Протокол игры  
Аякс2:2ПЕК Зволле
(1:0) Бробби Брайан35'  
(2:0) Бробби Брайан49'  
  60'Тай Леннарт (2:1)
  89'Тай Леннарт (2:2)
Рамай ДиантРенсх ДевайнШутало ЙосипХато ЙоррельСоса Борна 46' (Хлинссон Кристиан ( 46') Тахирович БенджаминТейлор Кеннет 80' (Гааей Антон ( 80') Бергёйс Стивен  53'Акпом ЧубаМарта АрьяниБробби Брайан 74' (Боргес Карлос ( 74')
Запасные: Де Графф ТомАвила ГастонБанель ДжейдонСалах-Эддин АнассРульи ХеронимоГуйер ТристанМикаутадзе ЖоржМедич Яков
Схенделаар ЯсперВан Полен БрамКерстен СэмЛам ТомасАнсельмо Гарсия-Макналти  54' 86' (Жаир-Бобсон Дивайо ( 86') Бюрместер ЗикоВан Ден Берг Дэйв 81' (Веллиос Апостолос ( 81'  90') Намли ЮнесДрёйф Ферди 81' (Рейндерс Элиано ( 81') Веланас Одиссеус  30' 86' (Ван Дер Хар Дамиан ( 86') Тай Леннарт
Запасные: Хюйбертс ДинСеррано НикоФихтингер НикХауптмейер МайкЭль-Аззузи АнуарLuis GoerlichФонтана ЭнтониФермеер Кеннет
17 декабря. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс ПЕК Зволле

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