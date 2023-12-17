Эффектный гол в концовке прервал победную серию «Аякса»

«Аякс» продолжает удивлять в текущем сезоне. За чередой поражений, последним местом в таблице и тренерской рокировкой последовала серия удачных результатов. Сегодня столичная команда играла дома против «ПЕК Зволле» и едва не выиграла в пятый раз подряд. На стыке таймов Брайан Бробби оформил дубль. Леннарт Тай вернул интригу в игру на 60-й минуте. Перед финальным свистком Тай в падении ножницами вколотил мяч в сетку, чудо-гол и 2:2.
«Аякс» продолжает преследование топ-четверки команд, соперник - 11-й.
Протокол игры
|(1:0) Бробби Брайан35'
|(2:0) Бробби Брайан49'
|60'Тай Леннарт (2:1)
|89'Тай Леннарт (2:2)
Рамай Диант•Ренсх Девайн•Шутало Йосип•Хато Йоррель•Соса Борна46' (Хлинссон Кристиан (46') •Тахирович Бенджамин•Тейлор Кеннет80' (Гааей Антон (80') •Бергёйс Стивен• 53'Акпом Чуба•Марта Арьяни•Бробби Брайан74' (Боргес Карлос (74')
Схенделаар Яспер•Ван Полен Брам•Керстен Сэм•Лам Томас•Ансельмо Гарсия-Макналти 54'86' (Жаир-Бобсон Дивайо (86') •Бюрместер Зико•Ван Ден Берг Дэйв81' (Веллиос Апостолос (81') • 90'Намли Юнес•Дрёйф Ферди81' (Рейндерс Элиано (81') •Веланас Одиссеус 30'86' (Ван Дер Хар Дамиан (86') •Тай Леннарт
17 декабря. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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