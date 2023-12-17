Эффектный гол в концовке прервал победную серию «Аякса»

«Аякс» продолжает удивлять в текущем сезоне. За чередой поражений, последним местом в таблице и тренерской рокировкой последовала серия удачных результатов. Сегодня столичная команда играла дома против «ПЕК Зволле» и едва не выиграла в пятый раз подряд. На стыке таймов Брайан Бробби оформил дубль. Леннарт Тай вернул интригу в игру на 60-й минуте. Перед финальным свистком Тай в падении ножницами вколотил мяч в сетку, чудо-гол и 2:2.

«Аякс» продолжает преследование топ-четверки команд, соперник - 11-й.