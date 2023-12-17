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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Атлетико» хочет подписать хавбека «Фейеноорда», за которым следит «Барселона» слухи

17 Декабря 2023 • 19:31 Комментировать
Атлетико М
...
Хетафе
1 1.35 X 4.80 2 9.00
19.12 23:30

Опорный полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер может перебраться в «Атлетико» Мадрид.

Как утверждает Atletico Universe, подписать футболиста в опорную зону требует лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. При этом сообщается, что руководители не хотят выделять большую сумму на данный трансфер.

По сведениям источника, «Атлетико» попробует приобрести 24-летнего Виффера в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что в услугах игрока заинтересован «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Барселона» видит в Виффере усиление своей средней линии.

Действующий трудовой договор полузащитника с нидерландским клубом рассчитан до 2027 года. Эксперты известного портала Transfermarkt оценивают стоимость Виффера в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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