Опорный полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер может перебраться в «Атлетико» Мадрид.

Как утверждает Atletico Universe, подписать футболиста в опорную зону требует лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. При этом сообщается, что руководители не хотят выделять большую сумму на данный трансфер.

По сведениям источника, «Атлетико» попробует приобрести 24-летнего Виффера в ближайшее трансферное окно. Отмечается, что в услугах игрока заинтересован «Наполи».

Ранее сообщалось, что «Барселона» видит в Виффере усиление своей средней линии.

Действующий трудовой договор полузащитника с нидерландским клубом рассчитан до 2027 года. Эксперты известного портала Transfermarkt оценивают стоимость Виффера в 18 миллионов евро.