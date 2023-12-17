«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «Хераклеса»

В 16-м туре Эредивизии идущий в числе аутсайдеров «Хераклес» играл дома против чемпионского «Фейеноорда». Фаворит просто смял соперника, позволив тому нанести всего один удар по воротам. Роттердамцы забили по два гола в начале каждого тайма. Келвин Стенгс оформил дубль к 18-й минуте. После паузы забивали Лютсхарел Гертрейда и Квинтен Тимбер - 4:0. «Фейеноорд» идет на втором месте с отставанием в семь очков от лидирующего ПСВ.
Протокол игры
|4'Стенгс Келвин (0:1)
|18'Стенгс Келвин (0:2)
|48'Гертрейда Лютсхарел (0:3)
|60'Тимбер Квинтен (0:4)
Браувер Микаэль•Виекхофф Яннес•Зонненберг Свен•Хоогма Джастин•Роскен Рубен•Лимбомбе Брайан72' (Санкох Мохамед (72') •Де Кеерсмакер Брайан•Шеперман Сэм 74'80' (Вейинович Марко (80') • 88'Ханссон Эмиль•Уахим Анас•Энгельс Марио 41'72' (Бультман Стив (72')
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот73' (Белен Томас (73') •Ганцко Давид•Хартман Квилиндси73' (Ван Ден Белт Томас (73') •Виффер Матс•Тимбер Квинтен82' (Лингр Ондржей (82') •Дилросун Джавайро•Стенгс Келвин73' (Лопес Маркос (73') •Иванушец Лука•Хименес Сантьяго Томас75' (Уэда Аясэ (75')
17 декабря. Стадион "Erve Asito".
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