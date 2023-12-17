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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «Хераклеса»

17 Декабря 2023 • 18:25 Комментировать
Хераклес
0:4
Фейеноорд

В 16-м туре Эредивизии идущий в числе аутсайдеров «Хераклес» играл дома против чемпионского «Фейеноорда». Фаворит просто смял соперника, позволив тому нанести всего один удар по воротам. Роттердамцы забили по два гола в начале каждого тайма. Келвин Стенгс оформил дубль к 18-й минуте. После паузы забивали Лютсхарел Гертрейда и Квинтен Тимбер - 4:0. «Фейеноорд» идет на втором месте с отставанием в семь очков от лидирующего ПСВ.

Протокол игры  
Хераклес0:4Фейеноорд
  4'Стенгс Келвин (0:1)
  18'Стенгс Келвин (0:2)
  48'Гертрейда Лютсхарел (0:3)
  60'Тимбер Квинтен (0:4)
Браувер МикаэльВиекхофф ЯннесЗонненберг СвенХоогма ДжастинРоскен РубенЛимбомбе Брайан 72' (Санкох Мохамед ( 72') Де Кеерсмакер БрайанШеперман Сэм  74' 80' (Вейинович Марко ( 80'  88') Ханссон ЭмильУахим АнасЭнгельс Марио  41' 72' (Бультман Стив ( 72')
Запасные: Де Кейзер ФабианБакбоорд НавайоСатриано АнтониоЧестич Сава-АрангелВехмейер ЛассеИбрахимоглу МелихЯлвинг РобинМоконо Сильян
Бейло ЮстинГертрейда ЛютсхарелТраунер Гернот 73' (Белен Томас ( 73') Ганцко ДавидХартман Квилиндси 73' (Ван Ден Белт Томас ( 73') Виффер МатсТимбер Квинтен 82' (Лингр Ондржей ( 82') Дилросун ДжавайроСтенгс Келвин 73' (Лопес Маркос ( 73') Иванушец ЛукаХименес Сантьяго Томас 75' (Уэда Аясэ ( 75')
Запасные: Зерруки РамизПайшао ИгорМинте ЯнкубаЛампру КостантиносДжаханбахш АлирезаСейер ЛеоВелленройтер Тимон
17 декабря. Стадион "Erve Asito".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Хераклес

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Ставка и прогноз на матч Хераклес – Фейеноорд чемпионата Нидерландов – 17 декабря 2023
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