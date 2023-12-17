«Фейеноорд» забил 5 мячей в ворота «Хераклеса»

В 16-м туре Эредивизии идущий в числе аутсайдеров «Хераклес» играл дома против чемпионского «Фейеноорда». Фаворит просто смял соперника, позволив тому нанести всего один удар по воротам. Роттердамцы забили по два гола в начале каждого тайма. Келвин Стенгс оформил дубль к 18-й минуте. После паузы забивали Лютсхарел Гертрейда и Квинтен Тимбер - 4:0. «Фейеноорд» идет на втором месте с отставанием в семь очков от лидирующего ПСВ.