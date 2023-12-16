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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Только одна европейская команда выиграла все матчи чемпионата в этом сезоне

16 Декабря 2023 • 12:53 Комментировать

В Европе остался всего один клуб, который выиграл все матчи внутреннего чемпионата. Это нидерландский ПСВ. Коллектив из Эйндховена идеально выступает в Эредивизии, одержав 15 побед в 15 поединках.

В этих матчах футболисты ПСВ забили 52 гола и попустили всего шесть. Клуб уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым роттердамский «Фейеноорд» на десять очков.

Следующий матч в чемпионате Нидерландов команда из Эйндховена проведет на выезде против АЗ. Встреча состоится в воскресенье, 17 декабря.

Стоит отметить, что ПСВ вышел в плей-офф Лиги чемпионов со второго места в группе.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ
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