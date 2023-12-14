​Дест не вспоминает «Милан» добрым словом

После попыток заиграть в «Барселоне» и «Милане» американский защитник Серджино Дест нашел себя в Нидерландах, где он выступает за ПСВ. Он признался, что не вспоминает время, проведенное в «Милане», добрым словом.

- Очень приятно быть снова на поле и играть регулярно. В «Милане» с этим были большие сложности. Но сейчас я в другом большом клубе, таковым я считаю и ПСВ. Эредивизия, конечно, не столь престижна, как Ла Лига или Серия А, но я считаю, что сделал шаг назад для того, чтобы сделать два шага вперед, - цитирует слова Деста pianetamilan.it.

Дест перебрался в ПСВ минувшим летом.