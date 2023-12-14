​Снейдер: «Тренер-женщина - это слишком»

Бывший нидерландский футболист Уэсли Снейдер неожиданно высказался против женщин в качестве тренеров в современном футболе.

- Женщины-тренеры? На мой взгляд, это слишком, может, сейчас вещи меняются, но я не понимаю этого. В мое время в раздевалке невозможно было представить, чтобы там руководила женщина. Я вообще ничего против женщин не имею, просто не представляю себе такое, - цитирует слова игрока итальянское новостное агентство ITASportPress.

Уэсли Снейдер закончил игровую карьеру в 2019 году, свои лучшие годы он провел в миланском «Интере», выиграв с ним Лигу чемпионов.