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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ не проигрывает дома 13 месяцев

12 Декабря 2023 • 22:43 Комментировать
ПСВ
1:1
Арсенал

12 ноября 2022 года – это дата последнего поражения ПСВ из Эйндховена в официальных матчах. Тогда команда в рамках чемпионата Нидерландов принимала «АЗ Алкмаар» и уступила – 0:1.

Во вторник вечером клуб сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» - 1:1. Матч прошёл в рамках финального, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Эйндховенцы снова показали, что домашний стадион команды стал настоящей крепостью. Серия без поражений перевалила счётчик в 13 календарных месяцев.

Кстати, единственное поражение в этом сезоне, которое ПСВ потерпел в официальных матчах – в игре против «Арсенала» в Лондоне в первом туре группового этапа. Тогда «канониры» разгромили нидерландцев – 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ

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