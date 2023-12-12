ПСВ не проигрывает дома 13 месяцев

12 ноября 2022 года – это дата последнего поражения ПСВ из Эйндховена в официальных матчах. Тогда команда в рамках чемпионата Нидерландов принимала «АЗ Алкмаар» и уступила – 0:1.

Во вторник вечером клуб сыграл вничью с лондонским «Арсеналом» - 1:1. Матч прошёл в рамках финального, шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Эйндховенцы снова показали, что домашний стадион команды стал настоящей крепостью. Серия без поражений перевалила счётчик в 13 календарных месяцев.

Кстати, единственное поражение в этом сезоне, которое ПСВ потерпел в официальных матчах – в игре против «Арсенала» в Лондоне в первом туре группового этапа. Тогда «канониры» разгромили нидерландцев – 4:0.