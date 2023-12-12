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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Представитель Захаряна рассказал, какие клубы хотели подписать Арсена

12 Декабря 2023 • 12:16 Комментировать

Представитель полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна Геннадий Голубин рассказал, какие клубы хотели заключить контракт с россиянином до переезда в Испанию.

Голубин отметил, что нидерландский «Фейеноорд» делал официальное предложение «Динамо», но оно не устроило «бело-голубых», а вот предложение «Галатасарая» прошлой зимой устроило столичный клуб, но уже сам россиянин не захотел ехать в Турцию.

«По линии «Челси» снова был интерес от «Страсбурга», который принадлежит владельцам английского клуба. И ещё был интерес от «Лацио». За год до трансфера в «Сосьедад» у нас был предметный разговор с «Миланом», - приводит слова Голубина «Чемпионат».

Напомним, что Захарян 20-летний футболист в летнее трансферное окно подписал контракт с «Реал Сосьедадом» до 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Лацио Милан Фейеноорд Реал Сосьедад Страсбург Арсен Захарян ещё теги
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