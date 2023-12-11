Нидерландец Франк де Бур больше не возглавляет «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Клуб официально освободил бывшего футболиста, а ныне специалиста от занимаемой должности после того, как его команда вылетела из Кубка лиг ОАЭ. А что касается чемпионата страны, то в нём клуб идёт на седьмом месте.

53-летний де Бур, известный как бывший главный тренер «Аякса», «Интера» и сборной Нидерландов, возглавил эмиратский клуб в июне 2023 года. После ухода из сборной своей родной страны Франк порядка двух лет официально никакой клуб не тренировал.