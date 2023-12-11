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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​Люк де Йонг был вынужден отказать в свидании юной поклоннице

11 Декабря 2023 • 10:19 Комментировать

Забавная ситуация произошла с нидерландским нападающим Люком де Йонгом, который стал участником маркетинговой инициативы руководства клуба. Несколько игроков ПСВ, среди которых и Люк, были приглашены на встречу с юными поклонниками футбола. И одна из девочек внезапно пригласила бывшего игрока «Барселоны» на свидание.

«Очень приятное предложение, но у меня есть девушка», не растерялся де Йонг, подначиваемый одноклубниками. «Очень жаль, что приходится отказывать», добавил Люк. Дабы не расстраивать девочку еще сильнее, он предложил ей обняться и сфотографироваться. «Это возможно», пояснил футболист. Ну а девочка в итоге подарила ему свой рисунок в обмен на это фото.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Люк Де Йонг
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