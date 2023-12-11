​В «Роме» опасаются, что потеряли Дибалу надолго

Аргентинский нападающий Пауло Дибала получил травму в очередном матче «Ромы» в рамках чемпионата Италии, римский клуб сыграл вничью с «Фиорентиной». Дибала покинул поле еще в середине первого тайма, и теперь в римском клубе опасаются, что потеряли его надолго.

Дело в том, что у Пауло уже были две травмы в этом сезоне, в общей сложности он уже пропустил 45 дней. И, если дело может обернуться рецидивом, то это, как известно, ситуация, которая залечивается дольше. В следующем своем матче в рамках чемпионата Италии «Рома» сразится с «Болоньей», это случится в воскресенье, семнадцатого декабря.