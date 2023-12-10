Кёйт может возглавить кипрский клуб

Бывший нидерландский форвард, а ныне тренер Дирк Кёйт может спустя более чем год вернуться к тренерской деятельности. Портал Voetbal International связывает его с кипрским «Аполлоном», что базируется в городе Лимассол и является одним из сильнейших футбольных клубов Республики Кипр.

Напомним, что знаменитый нидерландец завершил свою игровую карьеру ещё в 2017 году. Сейчас ему 43 года, последним местом его работы был нидерландский «Ден Хааг», который он покинул 26 ноября 2022 года из-за провальных результатов. Проработал Дирк в команде из Гааги всего несколько месяцев – с начала июня 2022 года.