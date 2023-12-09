Победа над «Спартой» стала для «Аякса» четвёртой подряд

Не так давно замыкавший турнирную таблицу Эредивизии «Аякс» продолжает резво взлетать вверх. Сегодня амстердамцы принимали «Спарту» и праздновали победу со счетом 2:1. Брайан Бробби стал автором быстрого гола, а Стевен Бергвейн на 42-й минуте реализовал пенальти. Гости выглядели не так хорошо, как соперник, но свой гол забили и вернули интригу после перерыва после удара Камиеля Негли.

2:1, «Аякс» выиграл четвертый матч подряд и уже идет на пятом месте.