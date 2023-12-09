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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Победа над «Спартой» стала для «Аякса» четвёртой подряд

09 Декабря 2023 • 22:41 Комментировать
Аякс
2:1
Спарта Роттердам
окончен

Не так давно замыкавший турнирную таблицу Эредивизии «Аякс» продолжает резво взлетать вверх. Сегодня амстердамцы принимали «Спарту» и праздновали победу со счетом 2:1. Брайан Бробби стал автором быстрого гола, а Стевен Бергвейн на 42-й минуте реализовал пенальти. Гости выглядели не так хорошо, как соперник, но свой гол забили и вернули интригу после перерыва после удара Камиеля Негли.

2:1, «Аякс» выиграл четвертый матч подряд и уже идет на пятом месте.

Протокол игры  
Аякс2:1Спарта Роттердам
(1:0) Бробби Брайан8'  
(2:0) Бергвейн Стевен42'  
  55'Негли Камиель (2:1)
Рамай ДиантРенсх ДевайнШутало ЙосипХато ЙоррельМарта Арьяни 78' (Боргес Карлос ( 78') Хлинссон Кристиан 65' (Банель Джейдон ( 65') Тахирович БенджаминТейлор КеннетБергёйс СтивенБробби Брайан 65' (Акпом Чуба ( 65') Бергвейн Стевен 78' (Соса Борна ( 78')
Запасные: Tom de GraaffАвила ГастонСалах-Эддин АнассКаплан АхметджанРульи ХеронимоГуйер ТристанМикаутадзе ЖоржМедич Яков
Олай НикБакари СаидВриндс БартВелтхёйс ТейсВан дер Кюст ДжевенсиоВерсейрен АрноДе Гузман Джонатан  68' 79' (Метиньо ( 79') Китолано ДжошуаНегли КамиельЛеуритсен ТобиасБрим Шарль-Андреас 86' (Эрдхёйзен Майк ( 86')
Запасные: Шондервальдт ЮриKaylen ReitmaierВормердам ДьянгоАлемань ПедроРосанас СерхиJesse BalRayvien RosarioHamza el DahriМейссен Рик
09 декабря. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Спарта Роттердам

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