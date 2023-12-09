Победа над «Спартой» стала для «Аякса» четвёртой подряд

Не так давно замыкавший турнирную таблицу Эредивизии «Аякс» продолжает резво взлетать вверх. Сегодня амстердамцы принимали «Спарту» и праздновали победу со счетом 2:1. Брайан Бробби стал автором быстрого гола, а Стевен Бергвейн на 42-й минуте реализовал пенальти. Гости выглядели не так хорошо, как соперник, но свой гол забили и вернули интригу после перерыва после удара Камиеля Негли.
2:1, «Аякс» выиграл четвертый матч подряд и уже идет на пятом месте.
Протокол игры
|(1:0) Бробби Брайан8'
|(2:0) Бергвейн Стевен42'
|55'Негли Камиель (2:1)
Рамай Диант•Ренсх Девайн•Шутало Йосип•Хато Йоррель•Марта Арьяни78' (Боргес Карлос (78') •Хлинссон Кристиан65' (Банель Джейдон (65') •Тахирович Бенджамин•Тейлор Кеннет•Бергёйс Стивен•Бробби Брайан65' (Акпом Чуба (65') •Бергвейн Стевен78' (Соса Борна (78')
Олай Ник•Бакари Саид•Вриндс Барт•Велтхёйс Тейс•Ван дер Кюст Джевенсио•Версейрен Арно•Де Гузман Джонатан 68'79' (Метиньо (79') •Китолано Джошуа•Негли Камиель•Леуритсен Тобиас•Брим Шарль-Андреас86' (Эрдхёйзен Майк (86')
09 декабря. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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