«Барселона» нашла усиление в среднюю линию

Полузащитник роттердамского «Фейеноорда» Матс Виффер пользуется спросом среди испанских топ-клубов, об этом информирует портал Todofichajes.

Согласно данным источника, в борьбе за футболиста сойдутся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает стоимость Виффера в 15 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Нидерландов 24-летний полузащитник провел 14 поединков за команду из Роттердама, в которых отметился двумя забитыми мячами.