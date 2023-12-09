​Игрок «Твенте» установил рекорд Эредивизии - девять голов кряду после выхода на замену

В чемпионате Нидерландов начался пятнадцатый тур чемпионата, «Твенте» переиграл «Эксельсиор», а два гола в этой игре забил вышедший на замену Рики ван Вольфсвинкель, который появился на поле в начале второго тайма. Сперва Рики реализовал пенальти, а затем забил и с игры.

Как оказалось, для ван Вольфсвинкеля это был уже девятый гол подряд, забитый в чемпионате после выхода на замену - и это является абсолютным рекордом чемпионата Нидерландов.

В следующем, шестнадцатом туре чемпионата Нидерландов «Твенте» сыграет в Роттердаме с местной «Спартой», это случится семнадцатого декабря.