Форвард «Фейеноорда» Сантьяго Хименес побил рекорд Луиса Суареса по голам за календарный год в рамках чемпионата Нидерландов. Роттердамцы накануне в уверенном стиле обыграли «Волендам» (3:1), Хименес забил один из голов своей команды и помог добыть три очка.

Таким образом, теперь у мексиканца 31 забитый гол в 2023 году. Прежним рекордсменом за календарный год в турнире был знаменитый уругваец Луис Суарес, некогда форвард «Гронингена» и «Аякса» - у Луиса 30 забитых голов.

Напомним, в прошлом году «Фейеноорд» Хименеса стал чемпионом Нидерландов и сейчас играет в Лиге чемпионов УЕФА.