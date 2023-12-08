«Фейеноорд» едва не потерял очки в матче с аутсайдером

В 15-м туре чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Волендам», главного аутсайдера лиги. Квинтен Тимбер открыл счет уже на 14-й минуте, и это был единственный голевой удар роттердамцев из 20 попыток в основное время поединка. А вот аутсайдер на 31-й минуте воплотил в результативный момент редкий подход к чужим воротам - 1:1. Игор Пайшао упал в штрафной, но арбитр не поверил, можно с ним поспорить. Лишь на четвертой компенсированной минуте Сантьяго Хименес ударом головой вырвал победу для «Фейеноорда», а Пайшао успел отличиться до финального свистка - 3:1.
«Фейеноорд» идет вторым с отставанием в 10 баллов от ПСВ. «Волендам» - последний.
Протокол игры
|(1:0) Тимбер Квинтен14'
|31'Зеефейк Ликвинсио (1:1)
Бейло Юстин•Гертрейда Лютсхарел81' (Дилросун Джавайро (81') •Траунер Гернот•Ганцко Давид•Лопес Маркос58' (Уэда Аясэ (58') •Виффер Матс•Тимбер Квинтен•Миламбо Антони58' (Зерруки Рамиз (58') •Минте Янкуба67' (Сейер Лео (67') •Хименес Сантьяго Томас•Иванушец Лука58' (Пайшао Игор (58') 76'
Мио Бакхаус• 90'Буур Оскар•Мбуямба Ксавьер73' (Bram Van Driel (73') •Флинт Джош•Плат Брайан•Бенамар Бенаисса18' (Zach Booth (18') •Твигт Калвин•Мирани Деймон•Milan de Haan•Зеефейк Ликвинсио67' (Хуве Квинси (67') •Улд-Ших Биляль
07 декабря. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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