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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Фейеноорд» едва не потерял очки в матче с аутсайдером

08 Декабря 2023 • 01:01 Комментировать
Фейеноорд
3:1
Волендам

В 15-м туре чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Волендам», главного аутсайдера лиги. Квинтен Тимбер открыл счет уже на 14-й минуте, и это был единственный голевой удар роттердамцев из 20 попыток в основное время поединка. А вот аутсайдер на 31-й минуте воплотил в результативный момент редкий подход к чужим воротам - 1:1. Игор Пайшао упал в штрафной, но арбитр не поверил, можно с ним поспорить. Лишь на четвертой компенсированной минуте Сантьяго Хименес ударом головой вырвал победу для «Фейеноорда», а Пайшао успел отличиться до финального свистка - 3:1.

«Фейеноорд» идет вторым с отставанием в 10 баллов от ПСВ. «Волендам» - последний.

Протокол игры  
Фейеноорд1:1Волендам
(1:0) Тимбер Квинтен14'  
  31'Зеефейк Ликвинсио (1:1)
Бейло ЮстинГертрейда Лютсхарел 81' (Дилросун Джавайро ( 81') Траунер ГернотГанцко ДавидЛопес Маркос 58' (Уэда Аясэ ( 58') Виффер МатсТимбер КвинтенМиламбо Антони 58' (Зерруки Рамиз ( 58') Минте Янкуба 67' (Сейер Лео ( 67') Хименес Сантьяго ТомасИванушец Лука 58' (Пайшао Игор ( 58'  76')
Запасные: Ван Ден Белт ТомасЛампру КостантиносЛингр ОндржейЗекиель ДживайБелен ТомасВелленройтер Тимон
Мио Бакхаус  90'Буур ОскарМбуямба Ксавьер 73' (Bram Van Driel ( 73') Флинт ДжошПлат БрайанБенамар Бенаисса 18' (Zach Booth ( 18') Твигт КалвинМирани ДеймонMilan de HaanЗеефейк Ликвинсио 67' (Хуве Квинси ( 67') Улд-Ших Биляль
Запасные: Imran NazihКуол ГарангЛауэрс БарриRob TolLuc van KoeverdenВан Овелен КайнДуири АшрафМюрен Роберт
07 декабря. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Волендам

Новости по матчу

06 Декабря
16:51
Уверенный прогноз и ставка на матч Фейеноорд — Волендам чемпионата Нидерландов — 7 декабря 2023
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