«Фейеноорд» едва не потерял очки в матче с аутсайдером

В 15-м туре чемпионате Нидерландов «Фейеноорд» принимал «Волендам», главного аутсайдера лиги. Квинтен Тимбер открыл счет уже на 14-й минуте, и это был единственный голевой удар роттердамцев из 20 попыток в основное время поединка. А вот аутсайдер на 31-й минуте воплотил в результативный момент редкий подход к чужим воротам - 1:1. Игор Пайшао упал в штрафной, но арбитр не поверил, можно с ним поспорить. Лишь на четвертой компенсированной минуте Сантьяго Хименес ударом головой вырвал победу для «Фейеноорда», а Пайшао успел отличиться до финального свистка - 3:1.

«Фейеноорд» идет вторым с отставанием в 10 баллов от ПСВ. «Волендам» - последний.