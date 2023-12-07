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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

15 из 15: «Херенвен» не смог притормозить ПСВ

07 Декабря 2023 • 22:40 Комментировать
ПСВ
2:0
Херенвен

В 15-м туре чемпионата Нидерландов невероятный ПСВ обыграл очередного соперника. «Херенвен», набравший ход, ничего не смог противопоставить лидеру. В первом тайме у команды из Эйндховена два обидных промаха и удар Гуса Тиля в пустую часть ворот после передачи Малика Тильмана. На 57-й минуте отличился Люк де Йонг, но судья усмотрел игру рукой с его стороны, не засчитано.  Тут же он запустил мяч в перекладину. Под конец поединка Рикардо Пепи забил по всем правилам - 2:0. Йон Николаеску на 89-й минуте сотряс штангу.

ПСВ набрал 45 очков, соперник идет восьмым.

Протокол игры  
ПСВ2:0Херенвен
(1:0) Тиль Гус33'  
(2:0) Пепи Рикардо78'  
Бенитес ВальтерДест СерджиньоРамальо Андре  42'Боскальи ОливьеВан Анхольт ПатрикВеерман ЙоэйТиль Гус 76' (Пепи Рикардо ( 76'  82') Сайбари ИсмаэльБакайоко ЖоанДе Йонг Люк 76' (Вертессен Йорбе ( 76') Тильман Малик
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойСамбо ШурандиОбиспо АрмандоЖуниор МауроБабади Исаак
Нопперт АндрисБрауде ОливерВан Бик СвенВан Оттеле СюбКёлерт МатсОльссон СимонХайе ТомБрауэрс Люк 87' (Карлсбакк Даниэль ( 87') Нуннели Че 62' (Волемарк Патрик ( 62') Ван Амерсфоорт Пелле 77' (Николаеску Йон ( 77') Сахрауи Осам
Запасные: Али ХусейнВан дер Харт МиккиКлавербур БернтВан Эе ЭспенТахири АнасУэбстер ЧарлиХалл ДензелНунумете Дженаро
07 декабря. Стадион "Филипс" (Эйндховен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Херенвен

Новости по матчу

06 Декабря
15:48
Актуальная ставка и прогноз на матч ПСВ — Херенвен чемпионата Нидерландов — 7 декабря 2023
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