15 из 15: «Херенвен» не смог притормозить ПСВ

В 15-м туре чемпионата Нидерландов невероятный ПСВ обыграл очередного соперника. «Херенвен», набравший ход, ничего не смог противопоставить лидеру. В первом тайме у команды из Эйндховена два обидных промаха и удар Гуса Тиля в пустую часть ворот после передачи Малика Тильмана. На 57-й минуте отличился Люк де Йонг, но судья усмотрел игру рукой с его стороны, не засчитано. Тут же он запустил мяч в перекладину. Под конец поединка Рикардо Пепи забил по всем правилам - 2:0. Йон Николаеску на 89-й минуте сотряс штангу.
ПСВ набрал 45 очков, соперник идет восьмым.
Протокол игры
|(1:0) Тиль Гус33'
|(2:0) Пепи Рикардо78'
Бенитес Вальтер•Дест Серджиньо•Рамальо Андре• 42'Боскальи Оливье•Ван Анхольт Патрик•Веерман Йоэй•Тиль Гус76' (Пепи Рикардо (76') • 82'Сайбари Исмаэль•Бакайоко Жоан•Де Йонг Люк76' (Вертессен Йорбе (76') •Тильман Малик
Нопперт Андрис•Брауде Оливер•Ван Бик Свен•Ван Оттеле Сюб•Кёлерт Матс•Ольссон Симон•Хайе Том•Брауэрс Люк87' (Карлсбакк Даниэль (87') •Нуннели Че62' (Волемарк Патрик (62') •Ван Амерсфоорт Пелле77' (Николаеску Йон (77') •Сахрауи Осам
07 декабря. Стадион "Филипс" (Эйндховен).
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