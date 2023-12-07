15 из 15: «Херенвен» не смог притормозить ПСВ

В 15-м туре чемпионата Нидерландов невероятный ПСВ обыграл очередного соперника. «Херенвен», набравший ход, ничего не смог противопоставить лидеру. В первом тайме у команды из Эйндховена два обидных промаха и удар Гуса Тиля в пустую часть ворот после передачи Малика Тильмана. На 57-й минуте отличился Люк де Йонг, но судья усмотрел игру рукой с его стороны, не засчитано. Тут же он запустил мяч в перекладину. Под конец поединка Рикардо Пепи забил по всем правилам - 2:0. Йон Николаеску на 89-й минуте сотряс штангу.

ПСВ набрал 45 очков, соперник идет восьмым.