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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​«Аякс» отблагодарил красивым жестом своих самых верных поклонников

07 Декабря 2023 • 07:00 Комментировать
Валвейк
2:3
Аякс

Амстердамский «Аякс» продолжает приходить в себя, команда из столицы Нидерландов съездила в Валвейк на отложенный матч седьмого тура и победила там местный клуб со счетом 3:2.

Игра оказалась непростой - за шест минут до конца матча ее пришлось прервать из-за того, что Этьен Ваессен потерял сознание после столкновения с Брайаном Бробби.

Тем не менее, после продолжительной паузы игра была доиграна, и после матча руководство «Аякса» решило отблагодарить примерно 250 болельщиков, не побоявшихся съездить с клубом в 100-километровый выезд (для Нидерландов - большое расстояние).

Каждый из них получил шарф, на котором представители пресс-службы фломастерами написали «6 минут терпения, мы оценили вашу верность».


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Валвейк

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