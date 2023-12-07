​«Аякс» отблагодарил красивым жестом своих самых верных поклонников

Амстердамский «Аякс» продолжает приходить в себя, команда из столицы Нидерландов съездила в Валвейк на отложенный матч седьмого тура и победила там местный клуб со счетом 3:2.

Игра оказалась непростой - за шест минут до конца матча ее пришлось прервать из-за того, что Этьен Ваессен потерял сознание после столкновения с Брайаном Бробби.

Тем не менее, после продолжительной паузы игра была доиграна, и после матча руководство «Аякса» решило отблагодарить примерно 250 болельщиков, не побоявшихся съездить с клубом в 100-километровый выезд (для Нидерландов - большое расстояние).

Каждый из них получил шарф, на котором представители пресс-службы фломастерами написали «6 минут терпения, мы оценили вашу верность».