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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

​ПСВ одержал 14-ю победу подряд

03 Декабря 2023 • 21:23 Комментировать
Фейеноорд
1:2
ПСВ

В центральном матче четырнадцатого тура чемпионата Нидерландов ПСВ сумел обыграть в гостевом матче роттердамский «Фейеноорд». Это была четырнадцатая победа «крестьян» с начала сезона, в истории высшей лиги чемпионата Нидерландов есть лишь один случай, когда команда выигрывала еще больше с начала сезона - семнадцать.

И был это также ПСВ в сезоне 1987/1988 - тогда команда не просто стала чемпионом, но и выиграла Кубок чемпионов, переиграв в финале лиссабонкую «Бенфику» в серии пенальти.

В следующем, пятнадцатом туре Эредивизии ПСВ встретится с «Херенвеном», это случится седьмого декабря.


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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд ПСВ

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