«Аякс» уже на восьмом месте после победы над НЕКом

В 14-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «НЕК Неймегена», специалиста по ничейным результатам. Фаворит выглядел гораздо острее и создал побольше. В первом тайме лучший момент был у Брайана Бробби, который ударом головой заставил голкипера поработать. После перерыва Кеннет Тейлор стрельнул в цель, и вратарь перевел мяч в перекладину. Вскоре Бробби вывел на голевой удар Кристиана Хлинссона - 0:1. На 88-й минуте была почти убита интрига, Карлос Боргес в простой ситуации удвоил счет. Элаис Тавшан тут же отыграл один мяч - 1:2.

«Аякс» ворвался в восьмерку, соперник - 15-й.