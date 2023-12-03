«Аякс» уже на восьмом месте после победы над НЕКом

В 14-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «НЕК Неймегена», специалиста по ничейным результатам. Фаворит выглядел гораздо острее и создал побольше. В первом тайме лучший момент был у Брайана Бробби, который ударом головой заставил голкипера поработать. После перерыва Кеннет Тейлор стрельнул в цель, и вратарь перевел мяч в перекладину. Вскоре Бробби вывел на голевой удар Кристиана Хлинссона - 0:1. На 88-й минуте была почти убита интрига, Карлос Боргес в простой ситуации удвоил счет. Элаис Тавшан тут же отыграл один мяч - 1:2.
«Аякс» ворвался в восьмерку, соперник - 15-й.
Протокол игры
|57'Хлинссон Кристиан (0:1)
|88'Боргес Карлос (0:2)
|(1:2) Тавшан Элаис90'
Силлессен Яспер•Ван Рой Барт•Сандлер Филипп•Нюйтинк Брэм86' (Ларсен Ларс Олден (86') •Вердонк Калвин•Шоне Лассе•Пропер Дирк•Хансен Сонтье64' (Тавшан Элаис (64') •Маттссон Магнус•Бас Юри64' (Гонсалес Роберто (64') •Огава Коки
Рамай Диант•Гааей Антон46' (Шутало Йосип (46') •Ренсх Девайн•Хато Йоррель•Марта Арьяни•Тахирович Бенджамин•Тейлор Кеннет•Бергёйс Стивен•Хлинссон Кристиан90' (Банель Джейдон (90') •Бергвейн Стевен86' (Боргес Карлос (86') •Бробби Брайан66' (Акпом Чуба (66')
03 декабря. Стадион "Гоффертштадион".
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