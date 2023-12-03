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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» уже на восьмом месте после победы над НЕКом

03 Декабря 2023 • 18:28 Комментировать
НЕК Неймеген
1:2
Аякс
окончен

В 14-м туре чемпионата Нидерландов «Аякс» гостил у «НЕК Неймегена», специалиста по ничейным результатам. Фаворит выглядел гораздо острее и создал побольше. В первом тайме лучший момент был у Брайана Бробби, который ударом головой заставил голкипера поработать. После перерыва Кеннет Тейлор стрельнул в цель, и вратарь перевел мяч в перекладину. Вскоре Бробби вывел на голевой удар Кристиана Хлинссона - 0:1. На 88-й минуте была почти убита интрига, Карлос Боргес в простой ситуации удвоил счет. Элаис Тавшан тут же отыграл один мяч - 1:2.

«Аякс» ворвался в восьмерку, соперник - 15-й.

Протокол игры  
НЕК Неймеген1:2Аякс
  57'Хлинссон Кристиан (0:1)
  88'Боргес Карлос (0:2)
(1:2) Тавшан Элаис90'  
Силлессен ЯсперВан Рой БартСандлер ФилиппНюйтинк Брэм 86' (Ларсен Ларс Олден ( 86') Вердонк КалвинШоне ЛассеПропер ДиркХансен Сонтье 64' (Тавшан Элаис ( 64') Маттссон МагнусБас Юри 64' (Гонсалес Роберто ( 64') Огава Коки
Запасные: Руфс РобинХудемакерс МеесВан Вермескеркен СаиЯнсе РейкСано КадаиРосс Матиас
Рамай ДиантГааей Антон 46' (Шутало Йосип ( 46') Ренсх ДевайнХато ЙоррельМарта АрьяниТахирович БенджаминТейлор КеннетБергёйс СтивенХлинссон Кристиан 90' (Банель Джейдон ( 90') Бергвейн Стевен 86' (Боргес Карлос ( 86') Бробби Брайан 66' (Акпом Чуба ( 66')
Запасные: Соса БорнаTom de GraaffАвила ГастонСалах-Эддин АнассРульи ХеронимоМикаутадзе ЖоржМедич Яков
03 декабря. Стадион "Гоффертштадион".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Нек Неймеген

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