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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Барселона» не снизит запрос по Десту

02 Декабря 2023 • 01:14 Комментировать
Фейеноорд
...
ПСВ
1 2.18 X 3.85 2 3.00
03.12 14:15

«Барселона» не намерена продавать правого защитника Серджино Деста в ПСВ по сниженной цене.

23-летний игрок смог зарекомендовать себя в эйндховенском клубе, за который выступает на правах аренды. Как неоднократно сообщалось, ПСВ заинтересован в выкупе американца, однако не планирует платить оговорённые ранее 10 млн евро. По информации Sport, гранду нидерландского футбола не удастся добиться скидки от «Барселоны»: каталонцы не собираются идти на уступки, так как считают, что другие клубы без проблем согласятся выплатить требуемую сумму за латераля следующим летом.

Серджино Дест отыграл 15 матчей за ПСВ, отметившись двумя ассистами. Его контракт с «Барселоной» рассчитан до 2025 года.

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