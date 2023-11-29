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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Симонс повторил достижение Роббена двадцатилетней давности

29 Ноября 2023 • 01:40 Комментировать

Молодой талант из «РБ Лейпцига» Хави Симонс повторил достижение Арьена Роббена двадцатилетней давности. Об этом сообщает Opta Sports.

Так, Симонс стал самым молодым нидерландцем с голевыми действиями в трёх матчах Лиги чемпионов подряд со времён молодого Арьена Роббена. Последним игроком из Нидерландов с таким достижением до Симонса был именно Роббен, он достиг этого в свои 19 лет и 321 день. Это было в декабре 2003 года, когда Роббен защищал цвета ПСВ.

Отметим, что у Симонса, которому сейчас 20 лет и 221 день – два гола и два ассиста в пяти матчах в этой Лиге чемпионов и четыре гола и семь ассистов в 12 матчах в Бундеслиге.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Арьен Роббен РБ Лейпциг Хави Симонс ещё теги
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