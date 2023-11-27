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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

Игрок «Фейеноорда»: «Я слышал об интересе «Барселоны» ко мне, но мало что об этом знаю»

27 Ноября 2023 • 23:33 Комментировать
Фейеноорд
...
ПСВ
03.12 14:15

Полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер ответил на вопрос об интересе со стороны «Барселоны».

Каталонский клуб был назван одним из претендентов на 24-летнего игрока ранее в текущем месяце. Сам нидерландец не смог подтвердить эти слухи.

«Интерес «Барселоны»? Я слышал об этом, но, честно говоря, мне мало что известно на этот счёт. Большего я сказать не могу.

Обсуждение с Френки де Йонгом? Я не говорил с ним о «Барселоне». Его не было в расположении сборной, и я не отправлял ему никаких сообщений», – цитирует Sport Виффера.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 млн евро. Его контракт с «Фейеноордом» рассчитан до 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Фейеноорд Френки де Йонг Матс Виффер ещё теги

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ФЕЙЕНООРД ПСВ
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