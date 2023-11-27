Игрок «Фейеноорда»: «Я слышал об интересе «Барселоны» ко мне, но мало что об этом знаю»

Полузащитник «Фейеноорда» Матс Виффер ответил на вопрос об интересе со стороны «Барселоны».

Каталонский клуб был назван одним из претендентов на 24-летнего игрока ранее в текущем месяце. Сам нидерландец не смог подтвердить эти слухи.

«Интерес «Барселоны»? Я слышал об этом, но, честно говоря, мне мало что известно на этот счёт. Большего я сказать не могу.

Обсуждение с Френки де Йонгом? Я не говорил с ним о «Барселоне». Его не было в расположении сборной, и я не отправлял ему никаких сообщений», – цитирует Sport Виффера.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 15 млн евро. Его контракт с «Фейеноордом» рассчитан до 2027 года.