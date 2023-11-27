Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Давай просто разойдёмся» - клуб Эредивизии сыграл вничью 21 из 46 матчей за последние полтора сезона

27 Ноября 2023 • 08:07 Комментировать
НЕК Неймеген
...
Аякс
03.12 16:30

Внезапное, но совсем не обязательное в футболе миролюбие обнаружилось в футболистах нидерландского клуба НЕК. Дело в том, что за последние полтора сезона, то есть с начала сезона 2022/2023, НЕК сыграл вничью практически половину из всех проведенных матчей - 21 из 46. В прошлом сезоне НЕК сыграл вничью пятнадцать матчей, в то время как второй клуб по этому параметру - только десять.

Тенденция продолжается и в этом сезоне - шесть ничьих в двенадцати матчах, правда, пока что НЕК делит первое место в этом смысле с «Эксельсиором» - у того также шесть ничьих. В следующем туре НЕК сыграет с «Аяксом».  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Нек Неймеген Эксельсиор

Новости по матчу

26 Ноября
14:34
Бергвейн не исключил, что покинет «Аякс» — за игроком следят в Саудовской Аравии
Читайте нас в Telegram и др.:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НЕК НЕЙМЕГЕН АЯКС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Ноября
08:07 · Нидерланды. Эредивизие
«Давай просто разойдёмся» - клуб Эредивизии сыграл вничью 21 из 46 матчей за последние полтора сезона
26 Ноября
14:34 · Нидерланды. Эредивизие
Бергвейн не исключил, что покинет «Аякс» — за игроком следят в Саудовской Аравии
11:37 · Нидерланды. Эредивизие
Сантьяго Хименесу осталось два гола до рекорда Луиса Суареса
01:05 · Нидерланды. Эредивизие
«Аякс» забил 5 мячей главному аутсайдеру
25 Ноября
22:57 · Нидерланды. Эредивизие
ПСВ разгромил «Твенте», проведя в большинстве полтора тайма
20:41 · Нидерланды. Эредивизие
«Фейеноорд» забил 4 гола «Эксельсиору» и продолжает преследование лидера
24 Ноября
17:24 · Нидерланды. Эредивизие
Известный нидерландский клуб заработал на пиве больше, чем на трансферах игроков
23 Ноября
03:01 · Нидерланды. Эредивизие
​«Инцест» - бывший игрок «Аякса» и «Севильи» задержан за домогательства... своей дочери
22 Ноября
18:38 · Германия. Бундеслига
Тильман: «Если ПСВ выкупит меня у «Баварии», то я смогу играть на высоком уровне»
20 Ноября
19:26 · Нидерланды. Эредивизие
Лосано может продолжить карьеру в МЛС
19 Ноября
10:59 · Нидерланды. Эредивизие
Лукаку: «Бакайоко будет лучше меня»
05:07 · Нидерланды. Эредивизие
​В возрасте 75 лет скончалась легенда «Аякса» - преемник Кройфа в амстердамском клубе
16 Ноября
15:22 · Нидерланды. Эредивизие
​ПСВ принял решение по Десту
12:04 · Нидерланды. Эредивизие
«Атлетико» нашёл нападающего, который заменит Депая
09:48 · Нидерланды. Эредивизие
«Барселона» выбрала усиление в полузащиту
Все новости
Рекомендуем