«Давай просто разойдёмся» - клуб Эредивизии сыграл вничью 21 из 46 матчей за последние полтора сезона

Внезапное, но совсем не обязательное в футболе миролюбие обнаружилось в футболистах нидерландского клуба НЕК. Дело в том, что за последние полтора сезона, то есть с начала сезона 2022/2023, НЕК сыграл вничью практически половину из всех проведенных матчей - 21 из 46. В прошлом сезоне НЕК сыграл вничью пятнадцать матчей, в то время как второй клуб по этому параметру - только десять.

Тенденция продолжается и в этом сезоне - шесть ничьих в двенадцати матчах, правда, пока что НЕК делит первое место в этом смысле с «Эксельсиором» - у того также шесть ничьих. В следующем туре НЕК сыграет с «Аяксом».