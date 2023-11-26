«Аякс» забил 5 мячей главному аутсайдеру

Ещё недавно «Аякс» и «Витесс» были на дне турнирной таблицы, но в матче 13-го тура Эредивизии не было сомнений в том, кто фаворит. Уже на третьей минуте Йоррель Хато забил победный мяч, а на 12-й - Кристиан Хлинссон удвоил перевес. Во втором тайме к 67-й минуте амстердамцы отличились еще трижды и победили со счетом 5:0.
«Аякс» уже восьмой с 15 очками после 12 матчей. Соперник замыкает таблицу.
Протокол игры
|(1:0) Хато Йоррель3'
|(2:0) Хлинссон Кристиан12'
|(3:0) Ороз Алоис50'
|(4:0) Акпом Чуба58'
|(5:0) Тейлор Кеннет67'
Рамай Диант•Гааей Антон•Ренсх Девайн•Хато Йоррель•Марта Арьяни•Тахирович Бенджамин75' (Медич Яков (75') •Тейлор Кеннет83' (Салах-Эддин Анасс (83') •Бергёйс Стивен74' (Годс Мика (74') •Хлинссон Кристиан68' (Боргес Карлос (68') •Бергвейн Стевен• 90'Акпом Чуба68' (Микаутадзе Жорж (68')
Запасные: Соса Борна•Сетфорд Чарли•Авила Гастон•Рульи Херонимо
Ром Элой•Ороз Алоис•Исима-Мирен Николя•Хендрикс Рамон•Корнелисс Энцо• 90'Тилеманс Матейс•Козловски Кацпер64' (Аркус Карлан (64') •Мёленстен Мелле46' (Домджони Тони (46') • 90'Манхуф Миллион83' (Перссон Йоэль (83') •Хамулич Саид83' (Де Регт Гиан (83') •Бутра Амин
Запасные: Шуберт Маркус•Ван Звам Джованни•Andy Visser•Брамел Том
25 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).
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