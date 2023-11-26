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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

«Аякс» забил 5 мячей главному аутсайдеру

26 Ноября 2023 • 01:05 Комментировать
Аякс
5:0
Витесс

Ещё недавно «Аякс» и «Витесс» были на дне турнирной таблицы, но в матче 13-го тура Эредивизии не было сомнений в том, кто фаворит. Уже на третьей минуте Йоррель Хато забил победный мяч, а на 12-й - Кристиан Хлинссон удвоил перевес. Во втором тайме к 67-й минуте амстердамцы отличились еще трижды и победили со счетом 5:0.

«Аякс» уже восьмой с 15 очками после 12 матчей. Соперник замыкает таблицу.

Протокол игры  
Аякс5:0Витесс
(1:0) Хато Йоррель3'  
(2:0) Хлинссон Кристиан12'  
(3:0) Ороз Алоис50'  
(4:0) Акпом Чуба58'  
(5:0) Тейлор Кеннет67'  
Рамай ДиантГааей АнтонРенсх ДевайнХато ЙоррельМарта АрьяниТахирович Бенджамин 75' (Медич Яков ( 75') Тейлор Кеннет 83' (Салах-Эддин Анасс ( 83') Бергёйс Стивен 74' (Годс Мика ( 74') Хлинссон Кристиан 68' (Боргес Карлос ( 68') Бергвейн Стевен  90'Акпом Чуба 68' (Микаутадзе Жорж ( 68')
Запасные: Соса БорнаСетфорд ЧарлиАвила ГастонРульи Херонимо
Ром ЭлойОроз АлоисИсима-Мирен НиколяХендрикс РамонКорнелисс Энцо  90'Тилеманс МатейсКозловски Кацпер 64' (Аркус Карлан ( 64') Мёленстен Мелле 46' (Домджони Тони ( 46'  90') Манхуф Миллион 83' (Перссон Йоэль ( 83') Хамулич Саид 83' (Де Регт Гиан ( 83') Бутра Амин
Запасные: Шуберт МаркусВан Звам ДжованниAndy VisserБрамел Том
25 ноября. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Витесс

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