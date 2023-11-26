«Аякс» забил 5 мячей главному аутсайдеру

Ещё недавно «Аякс» и «Витесс» были на дне турнирной таблицы, но в матче 13-го тура Эредивизии не было сомнений в том, кто фаворит. Уже на третьей минуте Йоррель Хато забил победный мяч, а на 12-й - Кристиан Хлинссон удвоил перевес. Во втором тайме к 67-й минуте амстердамцы отличились еще трижды и победили со счетом 5:0.

«Аякс» уже восьмой с 15 очками после 12 матчей. Соперник замыкает таблицу.