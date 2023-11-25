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Чемпионат Нидерландов. Эредивизие

ПСВ разгромил «Твенте», проведя в большинстве полтора тайма

25 Ноября 2023 • 22:57 Комментировать
Твенте
0:3
ПСВ
окончен

В 13-м туре чемпионата Нидерландов невероятный ПСВ гостил у «Твенте», третьей команды сезона. Удаление Хилгерса Мееса на 25-й минуте помогло фавориту. Уже на 45-й минуте он вел в счете  после удара Йоэя Веермана, а автогол соперника в начале второго тайма лишь помог ПСВ снять все вопросы. Точку в концовке поставил Жоан Бакайоко - 0:3.

ПСВ выиграл все 13 матчей чемпионата.

Протокол игры  
Твенте0:3ПСВ
  45'Веерман Йоэй (0:1)
  49'Проппер Робин (0:2)
  82'Бакайоко Жоан (0:3)
Уннерсталл ЛарсБренет Джошуа 46' (Сампстед Альфонс ( 46') Меес Хилгерс  25'Проппер Робин  90'Смал ГийсКьёлё МатиасСадилек Михал 76' (Эль-Идрис Юнус Та ( 76') Даан Ротс 60' (Ван Волфсвинкель Рикки ( 60') Стейн Сем 28' (Ван Хоренбек Алек ( 28') Регер Юри 76' (Эйтинг Карел ( 76') Угальде Манфред
Запасные: Бесселинк ГийсМакс БрюнсИссам Эль-МаашЮнювар НаджиТытонь Пшемыслав
Бенитес ВальтерТезе ДжорданРамальо Андре 79' (Самбо Шуранди ( 79') Боскальи ОливьеДест СерджиньоСхаутен Йерди  52' 67' (Сайбари Исмаэль ( 67') Веерман ЙоэйБакайоко Жоан  80'Тиль Гус 76' (Пепи Рикардо ( 76') Лосано Ирвинг 67' (Тильман Малик ( 67') Де Йонг Люк 76' (Ланг Ноа ( 76')
Запасные: Дроммел ЙоэлВатерман БойВертессен ЙорбеОбиспо АрмандоЖуниор МауроБабади ИсаакВан Анхольт Патрик
25 ноября. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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