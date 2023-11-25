ПСВ разгромил «Твенте», проведя в большинстве полтора тайма

В 13-м туре чемпионата Нидерландов невероятный ПСВ гостил у «Твенте», третьей команды сезона. Удаление Хилгерса Мееса на 25-й минуте помогло фавориту. Уже на 45-й минуте он вел в счете после удара Йоэя Веермана, а автогол соперника в начале второго тайма лишь помог ПСВ снять все вопросы. Точку в концовке поставил Жоан Бакайоко - 0:3.
ПСВ выиграл все 13 матчей чемпионата.
Протокол игры
|45'Веерман Йоэй (0:1)
|49'Проппер Робин (0:2)
|82'Бакайоко Жоан (0:3)
Уннерсталл Ларс•Бренет Джошуа46' (Сампстед Альфонс (46') •Меес Хилгерс• 25'Проппер Робин• 90'Смал Гийс•Кьёлё Матиас•Садилек Михал76' (Эль-Идрис Юнус Та (76') •Даан Ротс60' (Ван Волфсвинкель Рикки (60') •Стейн Сем28' (Ван Хоренбек Алек (28') •Регер Юри76' (Эйтинг Карел (76') •Угальде Манфред
Бенитес Вальтер•Тезе Джордан•Рамальо Андре79' (Самбо Шуранди (79') •Боскальи Оливье•Дест Серджиньо•Схаутен Йерди 52'67' (Сайбари Исмаэль (67') •Веерман Йоэй•Бакайоко Жоан• 80'Тиль Гус76' (Пепи Рикардо (76') •Лосано Ирвинг67' (Тильман Малик (67') •Де Йонг Люк76' (Ланг Ноа (76')
25 ноября. Стадион "Гролс Весте" (Энсхеде).
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