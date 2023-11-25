ПСВ разгромил «Твенте», проведя в большинстве полтора тайма

В 13-м туре чемпионата Нидерландов невероятный ПСВ гостил у «Твенте», третьей команды сезона. Удаление Хилгерса Мееса на 25-й минуте помогло фавориту. Уже на 45-й минуте он вел в счете после удара Йоэя Веермана, а автогол соперника в начале второго тайма лишь помог ПСВ снять все вопросы. Точку в концовке поставил Жоан Бакайоко - 0:3.

ПСВ выиграл все 13 матчей чемпионата.